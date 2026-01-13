Проектът обещава първи обитаеми модули още в началото на следващото десетилетие и цели да превърне Луната в туристическа дестинация

379 Снимка: SpaceX/NASA

Лунният туризъм направи още една смела крачка към реалността, след като американският стартъп Galactic Resource Utilization Space (GRU Space) обяви, че вече приема депозити за резервация на хотелски стаи на повърхността на Луната. Потенциалните клиенти могат да внесат между 250 000 и 1 000 000 долара, за да си осигурят място в едни от първите пилотирани туристически мисии до естествения спътник на Земята. Компанията твърди, че проектът може да бъде реализиран в рамките на шест години от официалния старт на програмата.

Основателят на GRU Space, Скайлър Чан, е млад инженер и възпитаник на University of California, Berkeley, който по време на стаж в Tesla стига до извода, че космическите програми са твърде далеч от масовата публика. Според него те традиционно са доминирани от държавни агенции и огромни бюджети, докато лунният туризъм има потенциала да "демократизира" достъпа до космоса и да го направи част от комерсиалната икономика.

Любопитен детайл е, че към момента в GRU Space работят едва двама души, но това не е попречило на стартъпа да привлече сериозно първоначално финансиране от Y Combinator. Инвестицията ще бъде използвана за оформяне на концепцията, разработване на технологии и подготовка на първите демонстрационни мисии, които да докажат жизнеспособността на идеята.

Плановете на компанията предвиждат поетапно изграждане на лунна инфраструктура. Първият демонстрационен полет е насрочен за 2029 г., когато търговски спускаем апарат ще достави 10-килограмов тестов модул. Целта е да се изпитат полимери за производство на т.нар. "лунни тухли" от местен реголит, както и разгръщането на надуваеми конструкции. До 2031 г. GRU Space иска да разположи надуваем модул в лунна цепнатина, а през 2032 г. да бъде готов първият жилищен модул за четирима души - за който местата вече се продават.

В дългосрочен план визията включва пълноценен лунен хотел, изграден предимно от местни материали и вдъхновен от земна архитектура, сравнима с Palace of Fine Arts в Сан Франциско. Според Скайлър Чан корабите не трябва да бъдат място за живот, а само средство за транспорт - истинският напредък идва тогава, когато хората започнат да строят домове, инфраструктура и общности извън Земята. След Луната подобен модел в бъдеще може да бъде приложен и на Марс.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.