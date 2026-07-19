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Милиони потребители на най-голямата социална мрежа в света Facebook останаха без достъп до профилите си през десктоп версията след мащабен срив, засегнал потребители от целия свят за два часа.

Социални мрежи

Вълна от оплаквания и сигнали за проблема веднага заля и платформата Екс, където хората масово споделяха за техническия колапс.

Потребителите, които се опитваха да влязат във Facebook през настолните си компютри или лаптопи, получаваха следното съобщение за грешка:

"Акаунтът е временно недостъпен. Акаунтът ви в момента е недостъпен заради проблем със сайта. Очакваме този проблем да бъде разрешен скоро. Опитайте отново след няколко минути".

Проблемът обаче не засегна мобилната версия.

Oплaĸвaниятa зa липca нa дocтъп идвaха oт цял cвят. Macoвo зa пpeĸъcвaнeтo cъoбщaваха и в Dоwndеtесtоr. Само за няколко минути бяха регистрирани стотици сигнали от потребители.

Това не е първият подобен случай, в който социалната мрежа спира да работи. През последните години имаше няколко големи срива, като последният от тях беше регистриран преди около година.

Към този момент все още няма официално изявление от компанията за проблема. Сървърите на социалната мрежа изпитваха огромно натоварване и затруднения, като в повечето случаи страниците изобщо не се зареждаха или директно се появяваше съобщение за техническа грешка. 

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