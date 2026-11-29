Аналог е на Starlink, но не е Starlink

7041 Скрийншот: Zelenskiy/Official in Telegram

Украинските военни са използвали израелския аналог на Starlink при атаката срещу Кримския мост, пише в. "Уолстрийт Джърнъл", като позовава на източник от ВСУ.

Според него става дума за HiSky, която, за разлика от Starlink, работи както над територията на Русия, така и над окупираните територии. Украинските оператори на дронове вече я използват за удари срещу Русия - по-специално срещу ракетни пускови установки.

В същото време HiSky е по-сложна за експлоатация система от Starlink и изисква присъствието на отделни специалисти по време на задачите, което прави използването ѝ по-трудоемко. Ето защо засега тя се прилага само за най-важните мисии, а не в ежедневен режим. От самата компания HiSky са отказали да коментират.

П-рано руските медии обвиниха британски разузнавателен самолет в съучастие при атаката срещу моста в Крим.

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HiSky е система за спътникова връзка (терминали от серията Smartellite и облачна мрежа), която позволява предаване на глас, данни и телеметрия в отдалечени точки. За разлика от Starlink, HiSky няма собствени спътници — тя наема капацитет от големи оператори (например Eutelsat, Intelsat, Avanti) и работи при ниски скорости, което е достатъчно за предаване на координати, команди за управление или телеметрия (включително при използване на безпилотни летателни апарати).

Системата е разработена от израелците Шахар Кравиц, Ярон Шахар и Моти Литочевски. Компанията разполага със собствен център за научноизследователска дейност във Великобритания.

Сред акционерите на компанията са сингапурският отбранително-промишлен конгломерат ST Engineering, инвестиционният фонд от ОАЕ Strategic Development Fund, Reuben Brothers - инвестиционната компания на британските милиардери братята Дейвид и Саймън Рубен, както и американският спътников оператор Intelsat.

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