FCC временно освободи компанията на SpaceX от новите ограничения за чуждестранно производство, докато тя подготвя следващото поколение устройства

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Starlink получи временно изключение от новите ограничения на Федералната комисия по комуникациите на САЩ, които засягат вноса на Wi-Fi рутери, произведени извън страната. Разрешението ще остане в сила до 1 февруари 2028 година и ще позволи на сателитната интернет услуга на SpaceX да продължи да внася определени модели, докато организира бъдещото си производство.

Новите правила на FCC са насочени към ограничаване на потенциални уязвимости в мрежовото оборудване и насърчаване на производството на електроника в САЩ. Те не засягат вече съществуващите устройства, но поставят изискване новите модели да бъдат произвеждани на американска територия, освен ако компанията не получи специално разрешение от регулатора.

В случая на Starlink изключението обхваща Router 3 и Router Mini, които в момента се произвеждат във Виетнам. Решението подсказва, че компанията вероятно подготвя ново поколение рутери, но преместването на производствените линии от Азия към САЩ няма как да стане незабавно. Подобни разрешения вече са получили и други американски компании, сред които Netgear и Amazon eero, които също използват азиатски производствени партньори.

Информацията идва на фона на по-широко обновяване на хардуера на Starlink. По-рано този месец компанията започна доставки на новата антена V5, която е по-компактна и енергийно ефективна. Последна актуализация на фърмуера пък подсказа, че се разработва и Starlink Mini 2 - нова версия на преносимата антена, насочена към потребители, които искат интернет в движение.

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SpaceX вече разполага с голям завод в Бастроп, щата Тексас, който може да произвежда над 20 000 антени Starlink седмично. Въпреки това рутерите продължават да се сглобяват във Виетнам, най-вероятно заради по-ниските производствени разходи. Поддръжниците на новите ограничения смятат, че те ще създадат работни места и ще укрепят американската индустрия, докато критиците предупреждават, че подобна политика може да забави пускането на нови продукти и да повиши цените им.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.