Новата орбита е на 480 км над повърхността на Земята. Тя ще намали латентността под 20 ms

228

Компанията Starlink на Илън Мъск прилага различни подходи за оптимизиране на връзката със спътниците си. През последните дни се наблюдава и преместване на част от съзвездието в по-ниска околоземна орбита. Идеята е, че по-малката дистанция между апаратите и потребителите на Земята може да намали закъснението и да повиши скоростта на пренос на данни.

По информация на PCMag, миналата сряда астрономът и наблюдател на спътници Джонатан Макдауъл е съобщил, че голяма група комуникационни спътници Starlink е започнала да се спуска спрямо предишната си орбита.

Ако преди те са били на около 550 километра над земната повърхност, то към сряда 652 спътника вече са се преместили на орбита на приблизително 480 километра. По думите му още 972 спътника в този момент са били в процес на аналогично снижаване.

Илън Мъск реагира на коментарите на астронома и в социалната мрежа X уточни, че маневрите са насочени към по-голям капацитет за пренос на данни и по-добро качество на сигнала. Още през януари Starlink обяви, че през тази година възнамерява да премести 4400 спътника на по-ниска орбита с височина 480 километра.

Освен че това би подобрило сигнала, мярката може да освободи пространство в предишния орбитален диапазон и да ускори извеждането от орбита на спътници, които вече не се използват. След края на експлоатационния им срок те постепенно се снижават и изгарят в по-плътните слоеве на земната атмосфера. Както посочват представители на SpaceX, под 500 километра над Земята изкуствените обекти са значително по-малко и рискът от сблъсъци е по-нисък, което улеснява управлението на групировката.

Снижаването на спътниците Starlink би позволило на компанията да намали латентността при пренос на данни до под 20 милисекунди, като подобни стойности вече се отчитат от клиенти в някои райони на САЩ.

По данни на Макдауъл към момента 3827 спътника Starlink вече са преместени на по-ниска орбита, а 2926 остават на по-висока. Според него процесът по спускане на част от апаратите е започнал още през 2024 година. Следващото поколение спътници Starlink, предназначено да осигурява гигабитови скорости, ще може да работи на орбита на около 340 километра над земната повърхност.

Графикът за извеждането им до голяма степен зависи от готовността на SpaceX да започне редовни изстрелвания на ракетата Starship, която ще ги транспортира в космоса. По предварителни данни разгръщането на новата група спътници Starlink ще стартира през четвъртото тримесечие на тази година. В момента в експлоатация са над 8000 спътника Starlink, като близо 2000 от тях ще трябва да бъдат изведени от употреба в обозримо бъдеще.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.