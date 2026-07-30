52-метровият космически кораб остана цял и плава в Индийския океан, което принуди компанията на Илон Мъск да организира необичайна спасителна операция

2557 Снимка: SpaceX

Тринадесетият изпитателен полет на Starship се превърна в един от най-успешните в историята на програмата на SpaceX, но завърши с проблем, който вероятно никой не е очаквал. Горната степен на ракетната система извърши толкова меко приводняване в Индийския океан, че огромният ѝ корпус остана цял, запази херметичността си и не потъна. Според разпространената информация 52-метровият кораб продължава да се носи по водата дни след кацането, наподобявайки отдалеч гигантска косатка. Това превръща впечатляващия технически успех в потенциална опасност за корабоплаването.

Starship излетя от космодрума Starbase в Тексас на 24 юли в 22:51 часа по Гринуич, или в ранните часове на 25 юли за Европа. Полетът продължи малко повече от час и премина по суборбитална траектория.

По време на мисията корабът освободи 20 спътника Starlink V3, които успяха за кратко да установят връзка със съществуващата мрежа, преди да навлязат обратно в атмосферата и да изгорят, както бе планирано. SpaceX извърши и важно повторно запалване на двигател Raptor в космоса - технология, необходима за бъдещи маневри между орбити и контролирано напускане на орбита.

Най-впечатляващият момент настъпи при завръщането на Starship. Корабът премина през високотемпературната плазма при навлизането в атмосферата, като топлинният му щит понесе натоварването с видимо малко повреди. Малко преди водната повърхност апаратът се завъртя от хоризонтално във вертикално положение, включи три двигателя, след това премина последователно към два и един Raptor и извърши най-мекото приводняване в историята на програмата. Вместо да се разбие, да експлодира или да потъне, както се случваше при предишни изпитания, корабът се наклони върху водата и продължи да предава телеметрия.

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Далеч по-несполучливо приключи полетът на първата степен Super Heavy. Част от двигателите, необходими за намаляване на скоростта, не се включиха при спускането и ускорителят се удари твърде силно във водите на Мексиканския залив. При горната степен обаче именно успешното кацане създаде затруднението. SpaceX не е планирала да прибира Starship от океана, а намиращият се наблизо съпровождащ кораб няма техника, способна да повдигне конструкция с размерите на многоетажна сграда. Не е ясно и какво количество гориво или други вещества може да е останало в резервоарите.

Оставянето на Starship да се движи свободно също не е приемлив вариант. Масивният корпус може да попадне в корабен маршрут, да бъде отнесен към австралийското крайбрежие или да се разруши неконтролирано. По първоначални сведения към района западно от Австралия е насочен специализиран кораб, който трябва да помогне за обезопасяването или изваждането на апарата. Така тринадесетият полет на Starship, който вече доказа огромния напредък на SpaceX при топлинната защита и управляемото кацане, получава неочаквано продължение - космическият кораб се оказа прекалено здрав, за да приключи мисията си на дъното на океана.

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