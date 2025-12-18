Той ще може да се пренася от ТИР

1869 Снимка: Radiant Nuclear

Американският стартъп Radiant Nuclear обяви, че е привлякъл над 300 млн. долара ново финансиране. Само ден по-рано друга компания от сектора, Last Energy, съобщи за рунд от 100 млн. долара, а през последните месеци X-energy и Aalo Atomics също набраха стотици милиони. Всичко това показва как инвеститорите виждат бъдещето на ядената енергия и гладът за мощности на центровете за данни.

Серията от мащабни инвестиции обаче повдига логичния въпрос дали около ядрените стартъпи не се надува балон. Интересът към сектора върви ръка за ръка с бума на центровете за данни и изкуствения интелект - технологии, които изискват огромни количества електроенергия. Големите технологични компании активно търсят стабилни и дългосрочни източници на ток, включително ядрено делене.

Докато нуждите от електроенергия растат, апетитът към ядрени решения вероятно ще се запази. Анализатори обаче предупреждават, че през следващите година-две може да се стигне до "прочистване" на пазара, ако стартъпите не успеят да изпълнят амбициозните си планове - много от тях обещават първи работещи реактори още през 2026 г.

Новият инвестиционен рунд е воден от Draper Associates и Boost VC, с участието на Ark Venture Fund, Chevron Technology Ventures, Founders Fund и други. Сделката оценява Radiant Nuclear на над 1,8 млрд. долара. Сред по-ранните инвеститори в компанията са Andreessen Horowitz, DCVC, Giant Ventures и Union Square Ventures.

Какво разработва Radiant Nuclear

Radiant работи по компактен ядрен микрореактор с мощност 1 мегават, който може да се транспортира с камион. Реакторът използва хелий за охлаждане и TRISO гориво - специални микрочастици от уран, обвити в слоеве от въглерод и керамика, проектирани да бъдат значително по-устойчиви на аварии и разтопяване. Едно зареждане е предвидено да издържа до 5 години, а общият експлоатационен живот на реактора е около 20 години.

Идеята е технологията да замени дизеловите генератори в търговски обекти и военни бази. Клиентите ще могат да закупят реактора или да използват модел с дългосрочен договор за доставка на електроенергия. След края на жизнения цикъл Radiant ще изтегля и обезврежда съоръжението.

Подобно на много други ядрени стартъпи, Radiant вижда центровете за данни като ключов първоначален пазар. Компанията вече е подписала договор с Equinix за доставка на 20 реактора - ясен сигнал за интереса на сектора към подобни решения.

Следващата стъпка е изграждането на демонстрационен реактор в Националната лаборатория в Айдахо, като тестовете се очаква да започнат през лятото на 2026 г. Radiant е сред 11-те компании, включени в американска програма за ускорено одобрение на ядрени проекти - инициатива, която цели поне три нови реактора да достигнат критичност до 4 юли 2026 г.

Макар програмата да не осигурява директно финансиране, тя значително съкращава регулаторните срокове - ключов фактор в надпреварата за първи работещи комерсиални микрореактори.

