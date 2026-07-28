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Американският стартъп Antares Nuclear обяви, че е привлякъл 470 млн. долара ново финансиране за разработката и внедряването на малки модулни ядрени реактори (SMR) във военни бази на САЩ.

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Инвестиционният кръг от серия C е воден от Paradigm и Caffeinated Capital с участието на Industrious Ventures, Point72 Ventures и Shine Capital. От общата сума 370 млн. долара са собствен капитал, а останалите 100 млн. долара са дългово финансиране.

Новата инвестиция е пореден знак за засиления интерес към модерните ядрени технологии. Той се стимулира от бързото изграждане на центрове за данни за изкуствен интелект и нарастващото търсене на нови източници на електроенергия.

Antares разработва малък модулен реактор с мощност между 100 киловата и 1 мегават. Това е достатъчно за електрозахранването на до 750 домакинства.

Подобно на много други компании в сектора, Antares използва ядрено гориво от типа TRISO. При него уранът е капсулиран в многослойна обвивка от въглерод и керамика, която значително повишава устойчивостта на горивото при високи температури и намалява риска от разтопяване на активната зона. Реакторите могат да се охлаждат с хелий или разтопени соли.

През юни демонстрационният реактор Mark-0 достигна критичност в Националната лаборатория на Айдахо. Това е първият етап, при който в реактора започва самоподдържаща се верижна ядрена реакция.

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Компанията е сред тримата финалисти в програмата на Пентагона Advanced Nuclear Power for Installations, която предвижда изпитване на малки модулни реактори във военновъздушни бази в щатите Колорадо и Монтана.

Antares планира първият ѝ реактор, който произвежда електроенергия, да започне работа през следващата година, а внедряването във военни обекти на САЩ е планирано за 2028 г.

Интересът към ядрените стартъпи расте заради увеличеното потребление на електроенергия, свързано с центровете за данни, развитието на изкуствения интелект и електрификацията на икономиката. Само през последните месеци компании като X-energy, Radiant Energy, Standard Nuclear и Last Energy също привлякоха стотици милиони долари инвестиции.

Въпреки оптимизма пред сектора остават сериозни предизвикателства. Производствените вериги за малките модулни реактори в САЩ все още не са достатъчно развити, а масовото производство, което трябва да намали цената им, вероятно няма да стане реалност поне още десетилетие.

Според анализ на консултантската компания Lazard първите малки модулни реактори, които се очаква да влязат в експлоатация в началото на следващото десетилетие, ще произвеждат електроенергия на цена около 214 долара за мегаватчас. Това би ги направило по-скъпи от почти всички нови електроцентрали, с изключение на най-скъпите газови мощности.

Antares не разкрива очакваната цена на своята технология. Компанията обаче очевидно разчита първо на договори с американските въоръжени сили, където цената често не е водещият фактор при избора на нови технологии.

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