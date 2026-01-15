57 Снимка: Getty Images

Стартиралата с големи амбиции AI компания Thinking Machines Lab, основана от бившия технологичен директор на OpenAI Мира Мурати, преживява сериозно разместване на върха само месеци след създаването си. Двама от съоснователите на компанията напускат и се завръщат в OpenAI - ход, който привлича вниманието в Силициевата долина и поставя въпроси за стабилността на един от най-добре финансираните нови AI стартъпи.

В сряда Мурати обяви в социалната мрежа X, че компанията се разделя с Барет Зоф - съосновател и технологичен директор на Thinking Machines Lab. В съобщението си тя уточни, че новият CTO ще бъде Сумит Чинтала, дългогодишен изследовател и добре познато име в AI общността. По думите ѝ, Чинтала има над десетилетие опит и е ключов приносител към екипа, като поема ролята в момент на важен етап за развитието на компанията.

Малко под час по-късно стана ясно, че раздялата със Зоф не е изолиран случай. Главният изпълнителен директор на OpenAI за приложните продукти Фиджи Симо обяви, че Зоф се завръща в компанията, заедно с Люк Мец и Сам Шьонхолц. И тримата имат предишен опит в OpenAI и са били част от основния екип на Thinking Machines от самото му създаване.

Зоф е работил като вицепрезидент по научните изследвания в OpenAI, а преди това прекарва шест години в Google като изследовател. Люк Мец също е дългогодишен кадър на OpenAI, а Шьонхолц, чийто профил в LinkedIn все още го свързва с Thinking Machines, също има сериозен стаж в компанията на Сам Алтман. Мурати напусна OpenAI през септември 2024 г., след като заемаше поста CTO, и заедно със Зоф и Мец основа Thinking Machines Lab, където пое ролята на главен изпълнителен директор.

Стартапът бързо се превърна в един от най-скъпо оценените в AI сектора. През юли компанията затвори рекорден seed рунд от 2 милиарда долара, воден от Andreessen Horowitz, с участие на Accel, Nvidia, AMD, Jane Street и други големи имена. Сделката оцени Thinking Machines на 12 милиарда долара - изключително висока оценка за компания на толкова ранен етап.

Въпреки това, напускането на двама съоснователи по-малко от година след старта е необичайно и показателно. Още по-значим е фактът, че един от тях е заемал ключовата позиция на CTO. Според публикация на Wired, раздялата между Зоф и компанията не е била напълно приятелска - нещо, което се подсилва от лаконичния тон на публичното съобщение на Мурати.

Това не е първата загуба на ключов кадър за Thinking Machines. През октомври друг съосновател - Андрю Тълок - напусна, за да се присъедини към Meta. Иронично, самата OpenAI също е източник на множество подобни размествания в последните години, като нейни съоснователи и водещи изследователи напуснаха, за да се присъединят към конкуренти като Anthropic или към нови проекти, включително самата Thinking Machines.

Макар движението на таланти между AI гигантите да е нещо обичайно за Силициевата долина, случващото се около компанията на Мира Мурати показва колко нестабилен и динамичен остава секторът. За стартъп с огромни очаквания и рекордно финансиране, подобни промени в ръководството са сериозно изпитание още в самото начало.

