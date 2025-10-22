Стартира първият български конкурс за поезия, създадена с изкуствен интелект
Победителят в "Apollo ex machina" ще получи парична награда
Изкуственият интелект навлиза все по-дълбоко в света на изкуството - а сега и в поезията. Сайтът "Дигитални истории" и издателство Scribens обявиха началото на "Apollo ex machina" - първия български конкурс за стихотворения, създадени с помощта на изкуствен интелект.
"Време е да предизвикаме стереотипите - да видим що за поет е човекът, подпомогнат от алгоритъма", коментира Георги Караманев, създател на платформата "Дигитални истории". По думите му, идеята на конкурса е да насърчи творческия диалог между човека и машината:
"Искаме да проверим колко добра може да бъде поезията, когато човешкото въображение и изкуственият интелект работят заедно. Вече видяхме ИИ сред отличените в поетични конкурси, но сега е време да се посвети специално място на тази нова форма на творчество."
В "Apollo ex machina" няма ограничения за тема или дължина на стихотворенията. Единственото условие е те да бъдат създадени с помощта на изкуствен интелект. Участниците могат да изпратят до три произведения до 1 декември 2025 г.
Най-добрите творби ще бъдат включени в специална стихосбирка, издадена от Scribens. Победителят ще получи награда от 300 лева, а за второ и трето място са предвидени подбрани книги.
Оценяването ще бъде поверено на авторитетно жури, включващо поетите Петър Чухов, Бойко Ламбовски и Виолета Кунева, управителя на издателство Scribens Георги Гаврилов и Георги Караманев - писател и инициатор на конкурса.
Ето как да се включите в конкурса: