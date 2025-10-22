1325 Снимка: iStock by Getty Images

Изкуственият интелект навлиза все по-дълбоко в света на изкуството - а сега и в поезията. Сайтът "Дигитални истории" и издателство Scribens обявиха началото на "Apollo ex machina" - първия български конкурс за стихотворения, създадени с помощта на изкуствен интелект.

"Време е да предизвикаме стереотипите - да видим що за поет е човекът, подпомогнат от алгоритъма", коментира Георги Караманев, създател на платформата "Дигитални истории". По думите му, идеята на конкурса е да насърчи творческия диалог между човека и машината:

"Искаме да проверим колко добра може да бъде поезията, когато човешкото въображение и изкуственият интелект работят заедно. Вече видяхме ИИ сред отличените в поетични конкурси, но сега е време да се посвети специално място на тази нова форма на творчество."

В "Apollo ex machina" няма ограничения за тема или дължина на стихотворенията. Единственото условие е те да бъдат създадени с помощта на изкуствен интелект. Участниците могат да изпратят до три произведения до 1 декември 2025 г.

Най-добрите творби ще бъдат включени в специална стихосбирка, издадена от Scribens. Победителят ще получи награда от 300 лева, а за второ и трето място са предвидени подбрани книги.

Оценяването ще бъде поверено на авторитетно жури, включващо поетите Петър Чухов, Бойко Ламбовски и Виолета Кунева, управителя на издателство Scribens Георги Гаврилов и Георги Караманев - писател и инициатор на конкурса.

Ето как да се включите в конкурса:

Зарежда се…

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.