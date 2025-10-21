729 Снимка: iStock by Getty Images

Технологиите за антиспътникови оръжия (ASAT) се превръщат в новото задължително средство за държавите, които действат в космоса — като Китай, Русия, Индия и САЩ, пише Space.

Вашингтон заяви открито, че разработва оръжия, базирани в космоса, "за да предотврати космически конфликт и да победи, ако се стигне до такъв."

Началникът на Космическите сили на САЩ по-рано тази година каза, че службата трябва да се "възползва от технологичните иновации и новите способности, ако иска да изпревари конкурентите си".

Но какво точно е заложено на карта в орбита? Какво има там за поразяване — и защо? Това са въпросите, върху които държавите спорят, докато очевидно инвестират в технологии, способни да разрушават или ослепяват чужди спътници.

"Меки" атаки и орбитални маневри

"Руснаците и китайците демонстрират все по-усъвършенствани орбитални маневрени способности. Няма как да се отрече това," казва Бледин Боуън, доцент по астрополитика и съдиректор на Центъра за космически изследвания към Университета Дърам (Великобритания).

"Дали става дума за истински ASAT-платформи, не е напълно ясно," добавя той.

"Но ако някой разработва съвместноорбитални антиспътникови системи, те показват именно техниките и възможностите, които са необходими за това."

Боуън обяснява, че прякото унищожаване на спътник с кинетичен удар е само един от методите в арсенала на ASAT. Съществуват и "меки" подходи:

"Те включват електронна война, кибератаки, поразяване на наземни станции, саботаж на терминали или дори потапяне на кораби, оборудвани с комуникационни антени. Всички тези действия попадат под термина "counterspace" — противокосмически операции," обяснява той.

Реални случаи — Украйна и GPS смущения

Според Боуън подобни техники вече се използват в реални конфликти, включително в Украйна.

Той посочва, че комерсиални доставчици на спътников интернет като Starlink (SpaceX) са били обект на заглушаване и кибератаки.

Подобни смущения са регистрирани и при GPS-сигналите, проследени обратно до Русия.

"Ставаме свидетели на нормализирането на атаките срещу спътници като част от военните планове," казва Боуън. "Това вече се превръща в обичайна част от военните операции."

Опасни оръжия и "Дамоклевият меч"

Брус МакКлинток от RAND Corporation припомня, че САЩ и СССР още в началото на космическата ера са тествали различни ASAT-технологии, включително ядрени експлозии в орбита.

Макар по-късно да са подписани договори за прекратяване на подобни тестове, днес има сведения, че Русия отново разработва подобна система — нещо, което той нарича "изключително тревожно".

"Има достатъчно признаци, че това не е просто демонстрация на сила," казва МакКлинток. "Тези оръжия са недискриминиращи — те не могат да поразят само определени спътници, а ще имат краткосрочни и дългосрочни последици за всички."

МакКлинток подчертава, че Русия като цяло не е силно зависима от космоса, докато САЩ и Китай са — особено по отношение на икономиката и военната комуникация.

"Затова е в интерес на Русия да развива така наречения "Дамоклев меч", който да виси не само над САЩ, но и над всички останали," добавя той.

Той отбелязва и един парадокс: системите, предназначени за "почистване на космически отпадъци", могат лесно да бъдат използвани като оръжия.

"Една система за събиране на боклук за някого е антиспътниково оръжие за друг," казва МакКлинток.

"Златният купол" и възраждането на "Звездни войни"

На хоризонта се появява нов проект — "Golden Dome" (Златен купол), инициатива на президента Доналд Тръмп за изграждане на многослойна система за противоракетна отбрана на САЩ.

Тя до голяма степен повтаря концепцията на Рейгъновата "Стратегическа отбранителна инициатива" (Star Wars) от 1983 г.

Според Боуън, "Golden Dome" и "Star Wars" имат обща основа — и двете разчитат на оръжия, базирани в космоса.

"Системата няма да проработи като защита от ядрени ракети, но като средство за прихващане или неутрализиране на спътници — да, има потенциал," казва той.

Той обаче предупреждава, че това може и да не е най-добрата политическа посока, макар и технически възможна.

МакКлинток от RAND е съгласен, че днес технологичните пречки от ерата на "Star Wars" вече са преодолени, но предупреждава:

"Космическите прихващачи са изключително сложни системи. Ще бъде трудно да бъдат разработени, тествани и внедрени бързо."

Виктория Самсън, директор по космическа сигурност в организацията Secure World Foundation, казва, че все повече страни инвестират в counterspace-възможности, за да си осигурят достъп и контрол върху орбитата.

"Държавите се страхуват да не изостанат от съперниците си или да не изглеждат по-слаби," обяснява тя.

Самсън припомня, че през 2024 г. китайски спътници многократно са извършвали "срещи и сближавания" (RPOs) в орбита — маневри, които американските военни описали като "въздушни битки в космоса", макар този термин да е "крайно неточен".

Дори Индия наскоро демонстрира способност за докинг и маневри в орбита, заявявайки, че може да "води бой в космоса" — твърдение, което Самсън също определя като подвеждащо.

Тя допълва, че границата между спътници, следящи орбитата (SSA), и тези, които извършват маневри RPO, става все по-размита.

"Повече информация за дейностите в орбита би трябвало да е стабилизиращ фактор, но ако се събира по начин, възприеман като заплаха, това може да предизвика ескалация и да разклати стратегическата стабилност," предупреждава тя.

Що се отнася до системата "Golden Dome", Самсън смята, че тя е малко вероятно да действа ефективно като защита срещу ракети, но би могла да бъде отлично ASAT-оръжие.

