На мястото на инцидента са се появили нови отломки. В периметъра е наложена зона за забрана на полети с мотив "национална сигурност"

Инцидент с неуточнен самолет на Военновъздушните сили на САЩ, за който се смята, че е бил дрон, е станал в южна Невада — недалеч от известната Зона 51 — преди близо две седмици. Макар да няма информация дали машината е навлязла в строго охраняваното въздушно пространство, известно като The Box, случаят вече предизвиква редица въпроси, пише The War Zone.

Според официално съобщение от 4 октомври, самолет, принадлежащ на 432-ро авиокрило, е претърпял инцидент на 23 септември 2025 г., без жертви или пострадали. Мястото е било охранявано до 27 септември, когато приключва прибирането на останките.

На 3 октомври обаче военни следователи, извършващи последваща проверка, са открили признаци на намеса — включително обезвредено учебно бомбообразно тяло и панел от неизвестен произход, поставени на мястото след приключване на разчистването.

От ВВС съобщиха, че разследването се води съвместно от Службата за специални разследвания на ВВС (OSI) и ФБР, но повече подробности засега не се разкриват.

Точното местоположение на катастрофата не е оповестено, но според координатите на въздушните ограничения, въведени от Федералната авиационна администрация (FAA) между 23 септември и 1 октомври, мястото е било около 12 мили източно от охраняемата граница на Зона 51 и на около 24 мили от самото съоръжение в Грум Лейк.

FAA оправда временната забрана за полети с мотив "национална сигурност". Ограничението е обхващало радиус от пет морски мили и въздушно пространство до 15 000 фута надморска височина.

Случаят привлече вниманието на любители наблюдатели на самолети и изследователи на Зона 51 заради необичайното ниво на секретност и близостта до военния обект.

432-рото авиокрило, базирано във военновъздушната база "Крийч" (Creech), основно оперира с дронове MQ-9 Reaper, но не се изключва участие и на други типове апарати. В базата са разположени и 30-та и 44-та разузнавателни ескадрили, известни с използването на стелт-дронове RQ-170 Sentinel.

Местният изследовател Йорг Арну, който следи дейността около Зона 51, заяви, че според него катастрофиралият апарат вероятно е излетял от Creech като част от мащабно военно учение, но подчерта, че няма потвърдени данни.

Информацията за възможна намеса на трети лица на мястото на катастрофата след приключване на операцията по събиране на останките се счита за особено необичайна. Остава неясно дали откритите обекти имат връзка с катастрофата, или са били поставени по-късно.

Както инцидентът, така и последвалите находки продължават да се разследват от ВВС и ФБР, като засега не се разкрива повече информация.

