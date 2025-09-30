Stripe си партнира с OpenAI, за да даде възможност на потребители в САЩ да пазаруват директно чрез ChatGPT.
В началото функцията ще позволява на потребителите да купуват продукти от Etsy, като скоро се планира включването и на търговци от Shopify.
Партньорството е част от усилията на OpenAI да използва популярността на ChatGPT, който от старта си през 2022 г. спечели милиони потребители, за да навлезе в сферата на онлайн търговията.
Технологията на Stripe ще улеснява тези транзакции.
Новината идва след подобна инициатива на PayPal и Google, които също интегрират своите платежни и AI инструменти за онлайн покупки.
