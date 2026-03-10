Atlassian Central ще бъде най-високият небостъргач с дървена конструкция в света

2863 Снимка: EBSA

Нов небостъргач в Сидни е на път да постави нов световен рекорд като най-високата сграда с хибридна дървена конструкция. Проектът, наречен Atlassian Central, ще достигне височина от около 183 метра, което е повече от два пъти над височината на сегашния рекордьор.

Вижте как изглежда дървения небостъргач >> >> >>

Сградата се проектира от архитектурните студиа BVN Architecture и SHoP Architects като част от по-голям градски проект в центъра на австралийския мегаполис.

За сравнение, досегашният най-висок хибриден дървен небостъргач - Ascent Tower в Милуоки - достига височина от 86,6 метра. Данните се базират на класификациите на Council on Tall Buildings and Urban Habitat - международният орган, който следи рекордите при високите сгради.

Atlassian Central използва хибридна конструкция, която комбинира бетон, стомана и инженерна дървесина. Този подход позволява значително по-голяма височина и стабилност в сравнение със сгради, изградени изцяло от дърво, като например Mjøstårnet в Норвегия.

В строежа ще бъдат вложени около 10 000 кубически метра инженерна дървесина, включително колони от ламинирана дървесина и плочи от кръстосано ламинирани панели (CLT). Голяма част от материалите се доставят от Европа.

Сградата ще разполага с 39 етажа, като повечето от тях ще бъдат използвани за офис пространства. Проектът предвижда също открити зелени тераси и градини, които да подобряват естествената вентилация и комфорта на работещите.

Фасадата ще включва соларни панели и автоматизирани системи за управление на сградата, разработени от EBSA, които трябва значително да намалят нуждата от механично охлаждане.

Проектът ще интегрира и съществуваща историческа сграда в основата на небостъргача, която ще бъде реставрирана и включена във входното пространство. В долните етажи е планиран и хостел.

Очаква се Atlassian Central да бъде завършен в края на 2026 г. или през 2027 г., когато вероятно ще се превърне в най-високата сграда в света, използваща дървесина като основен конструктивен елемент.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.