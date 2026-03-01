Самолетите от този клас продължават да са на въоръжение в САЩ, Русия и още множество страни

В края на 60-те години съветското Министерство на отбраната стига до извода, че наличните изтребители-бомбардировачи не могат ефективно да изпълняват задачи по непосредствена авиационна поддръжка. Модели като Су-7, Су-17, МиГ-21 и МиГ-23 предлагат висока скорост, но страдат от липса на бронезащита и имат ограничена възможност за прецизно визуално прицелване при нисковисочинни атаки.

Така през 1968 година е взето решение за създаването на самолет, които става един от най-произвежданите в своя клас. Су-25 е специализиран брониран щурмови самолет, а първият му полет е осъществен преди 51 години.

Разработката

През март 1969 г. Военновъздушните сили на СССР обявяват конкурс за нов самолет за близка поддръжка на сухопътните войски. Освен "Сухой", участват бюрата на Яковлев, Илюшин и Микоян. Прототипите Т8-1 и Т8-2 започват да се изграждат през 1972 г., а първият завършен екземпляр излита на 22 февруари 1975 г.

В хода на изпитанията Т-8 на "Сухой" се доказва, като най-добрия. Масовото производство стартира през 1978 г. в завод №31 в Тбилиси. Така се ражда Су-25.

Самолетът има класическа аеродинамична схема с високоразположено трапецовидно крило. Конструкцията е подчинена на издръжливостта: около 60% от планера е изграден от алуминий, 19% от стомана и над 13% от титан - ключов материал за бронезащитата на пилотската кабина и жизненоважните системи.

Крилото разполага с пет точки за закачане на въоръжение от всяка страна, както и с ефективни механизации за излитане и кацане от къси писти, включително от пръст. Вграденото 30-милиметрово оръдие е разположено под кабината.

Руски Су-25 Снимка: iStock by Getty Images

Ранните версии се задвижват от два турбореактивни двигателя Р-95Ш без форсаж, монтирани в отделни гондоли от двете страни на задната част на фюзелажа. По-късните модификации използват подобрения Р-195 с по-добра устойчивост на бойни повреди.

Самолетът може да лети само на няколко метра от земята с 975 км/ч. Бойният обсег е 750 километра, когато самолетът носи 4400 килограма въоръжение и има монтирани 2 външни резервоара с гориво. Цената на един Су-25 е доста ниска - 11 милиона долара, а поддръжката му също не излиза скъпо.

Еволюция и модернизации

В края на 80-те и началото на 90-те години се появяват редица варианти. Сред най-значимите са двуместният учебно-боен Су-25УБ, вариантът Су-25БМ за теглене на въздушни мишени и противотанковият Су-25Т.

През 2001 г. Грузия, в сътрудничество с израелската Elbit Systems, разработва модернизирания прототип Су-25КМ. Въпреки технологичните подобрения, проектът не постига значителен търговски успех.

Украински Су-25 Снимка: iStock by Getty Images

Русия планира модернизация на част от флота до стандарта Су-25СМ, но финансови ограничения забавят процеса. Въпреки това машината остава на въоръжение в редица държави и продължава да се използва в реални бойни операции. Например, днес тя се използва и от Русия, и от Украйна.

Руски Су-25 Снимка: Министерство обороны Российской Федерации

През 1988 г. Военновъздушните сили на България получават 40 броя от съветския ударен самолет Су-25, който е предназначен за нанасянето на непосредствени удари върху бойното поле, поддържайки по този начин сухопътните войски.

Българските Су-25 разполагат с изцяло обновена навигационна система, включително възможности за спътникова навигация. Това осигурява значително по-добра информационна осведоменост на пилота при изпълнение на бойни задачи и по-прецизна ориентация в сложна оперативна среда.

Освен това са разширени възможностите за използване на ракетно въоръжение. Паралелно с това са подменени радиостанциите с нови системи, които позволяват едновременно поддържане на връзка и прослушване на две честоти. Така се осигурява по-ефективна координация както с въздушни платформи, така и със сухопътни и военноморски подразделения.

Създаден като прагматичен инструмент за поддръжка на сухопътните войски, Су-25 се превръща в един от най-разпознаваемите щурмови самолети на късната Студена война и след нея.

Снимка: БТА

Западните страни също не се отказват от своите самолети в този клас.

Легендарният американски щурмови изтребител A-10 Warthog продължава да лети. През 2025 година той бе модернизиран да използва ракетите APKWS II срещу дронове и крилати ракети. А-10 е по-стар с няколко години от Су-25, но Вашингтон не смята да го пенсионира още и постоянно развива способностите му.

Германия и Италия продължават да летят на Panavia Tornado, чийто генезис също е през 70-те години на миналия век. Макар този самолет да е малко по-различен от A-10 и Су-25, той се ползва и за "щурмови" мисии за поддръжка на сухопътните войски.

Американски А-10 Снимка: iStock by Getty Images

