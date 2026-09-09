Компанията заменя досегашните си модели с Suno v6 на фона на съдебни дела за използване на защитена с авторски права музика

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Suno представи новото поколение на своята технология за генериране на музика. Компанията твърди, че моделите от семейството Suno v6 са обучени с лицензирани музикални произведения от компании като Warner Music Group, BMG и Believe.

Промяната идва на фона на множество съдебни дела срещу Suno. Звукозаписни компании обвиняват стартъпа, че е използвал защитена с авторски права музика за обучение на предишните версии на своите AI модели.

Suno вече постигна споразумение с Warner Music Group, а през август обяви партньорство с BMG. Компанията сега подчертава, че Suno v6 не е обучен с данните, използвани за предишните версии на моделите.

Новото семейство включва три модела. Основният Suno v6 е достъпен за платени абонати и е насочен към по-контролирано генериране на музика. Suno v6 Wild също е предназначен за платени потребители, но е експериментална версия, която трябва да дава по-непредвидими резултати. Suno v6 Mini е по-бърз модел и е достъпен за всички потребители. Компанията планира постепенно да спре старите модели.

Suno v6 позволява по-прецизно редактиране на вече създадена музика. Потребителите могат да променят определена част от песента чрез текстова команда или да редактират конкретна дума от текста.

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Моделът може да използва текст, изображения и видео като референции при създаването на музика. Възможно е също отделянето на инструмент от аудиосемпли и използването му за създаване на нов ритъм.

Suno планира и функция за ремиксиране на песни. Тя обаче ще зависи от съгласието на съответните изпълнители. Компанията подготвя програма с музикални компании, която ще позволи използването на определени песни за AI функции. Според Джак Броуди, главен продуктов директор на Suno, подобен модел може да създаде нови възможности за приходи за музикалната индустрия.

"Музикалната екосистема и нашите партньори постоянно търсят начини да създават нови възможности за приходи за носителите на права и артистите. Затова голяма част от това издание е насочена към създаването на допълнителни източници на приходи", каза Броуди пред TechCrunch.

Suno обяви и други промени. Компанията планира да поставя воден знак върху музиката, генерирана чрез платформата. Въведени са и ограничения за изтеглянето на песни в зависимост от абонаментния план.

Според Броуди тези мерки могат да помогнат при проблеми като измами със стрийминг платформи и масово разпространение на генерирано съдържание. Той посочи, че платформите и дистрибуторите в крайна сметка трябва да определят какво съдържание се допуска в техните услуги.

Представянето на Suno v6 не слага край на правните проблеми на компанията. Suno продължава да е ответник по дела, заведени от големи музикални компании като Sony и Universal Music Group.

Сред ищците има и музиканти. Американският изпълнител Джейсън Исбел също заведе дело срещу компанията. Suno е изправена и пред колективен иск, свързан с твърдения за недостатъчна защита на потребителските данни.

Само ден преди представянето на Suno v6 компанията призна, че е използвала аудио от видеоклипове в YouTube за обучение на свои AI модели. Това допълнително усложнява спора около начина, по който системите на Suno са били обучавани в миналото.

Новият подход с лицензирана музика показва опит на компанията да изгради по-ясен модел на отношения с музикалната индустрия. Той обаче не решава автоматично споровете около предишните версии на технологията.

Въпреки съдебните дела и критиките Suno продължава да привлича сериозен интерес от инвеститорите. Според данни на PitchBook компанията е набрала над 819 млн. долара финансиране до момента.

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