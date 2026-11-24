ИИ може да превърне хакерските атаки в ежедневие, а банките, електропреносните мрежи и комуникациите са сред най-застрашените системи

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Изкуственият интелект може да предизвика безпрецедентна вълна от кибератаки през следващите 18 месеца, предупреждават експерти, интервюирани от Axios. Изданието е разговаряло с над 50 представители на технологичния сектор, бизнеса, държавните институции и киберсигурността.

Общото им заключение е, че през 2027 г. атаките срещу компании и критична инфраструктура могат да станат значително по-чести, по-сложни и по-разрушителни.

Основната опасност идва от развитието на автономните ИИ агенти, които вече могат да откриват уязвимости и да автоматизират отделни етапи от хакерските атаки. С усъвършенстването на технологията подобни системи ще могат да действат все по-бързо и координирано. Това поставя под заплаха електроснабдяването, водоснабдяването, банковите услуги, транспортните системи и телекомуникациите. Според ръководителя на Booz Allen Орасио Розански настоящата ситуация напомня затишието преди сериозен конфликт.

Предупрежденията не са само теоретични. Инвестиционната компания Bridgewater Associates оценява на около 33% вероятността през следващата година да се случи кибератака със сериозни икономически последици. Последните мащабни прекъсвания на услуги на Microsoft, американския въздушен транспорт и банковата система показват колко уязвима е съвременната инфраструктура. Важно е обаче да се отбележи, че тези конкретни инциденти не са били причинени от атаки с изкуствен интелект.

Специалистите се опасяват, че държавните институции и голяма част от бизнеса няма да успеят да укрепят системите си достатъчно бързо. Допълнителна тревога предизвикват хакерски групировки, свързвани с Китай, които вече са прониквали в американска критична инфраструктура. Експертите настояват за по-тясно сътрудничество между правителствата и технологичните компании, тъй като без навременни мерки дори отделни успешни атаки могат да причинят сериозни икономически и обществени сътресения.

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