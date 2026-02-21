Цената на графичното изкуство, създадено с изкуствен интелект е нулева, а тази на създаденото от хора се покачва

16555 Снимка: iStock by Getty Images

Изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман заяви, че до 2028 г. може да се появи "свръхразум" и светът не е подготвен за това. "Това ще бъде по-бързо отколкото първоначално мислех и това е стресиращо и предизвиква тревога", каза Алтман.

Според него, до първите версии на истинския свръхразум може да остават само няколко години.

"Смятаме, че до появата на първите версии на истинския свръхразум ни делят само няколко години. Ако сме прави, до края на 2028 г. в центровете за обработка на данни ще бъдат концентрирани повече интелектуални ресурси, отколкото извън тях. Това е необичайно твърдение. И, разбира се, може да грешим, но мисля, че наистина заслужава сериозно внимание", отбеляза Алтман.

Той добави, че на определен етап от развитието си свръхинтелектът ще може да изпълнява работата на генерален директор на голяма компания по-добре от всеки мениджър, "включително по-добре от мен", както и да провежда изследвания по-ефективно от най-добрите учени.

Алтман говори и за бъдещето на работата. "Начинът, по който се научих да пиша софтуер, вече е напълно без значение." Софтуерните разработчици ще продължат да съществуват, каза той, но "да пишеш ръчно код на C++, това вече е минало". "Големи категории работни места ще бъдат напълно изместени от изкуствения интелект", докато други ще бъдат засегнати в много малка степен. Той посочи графичните дизайнери като пример: прости поръчкови работи като покани за рожден ден лесно могат да бъдат заменени от изкуствения интелект, но "цената на изкуството, създадено от изкуствения интелект, е нула, а цената на графичното изкуство, създадено от хора, продължава да се покачва, откакто това се случи".

