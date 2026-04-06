Нововъведението може да намали разходите за електричество и да ограничи емисиите

Снимка: iStock by Getty Images

Учени в Китай разработиха генетично модифицирани растения, които могат да излъчват светлина в тъмното. Проектът има потенциал да промени начина, по който се осветяват градските пространства и да създаде нови възможности за туризъм.

Светещите растения са създадени чрез комбиниране на гени от светулки и биолуминесцентни гъби. Така клетките на растенията започват да излъчват мека светлина. Учените са успели да модифицират над 20 различни вида, сред които орхидеи, слънчогледи и хризантеми.

Проектът е разработен от биотехнологичната компания Magicpen Bio. Основателят ѝ Ли Жънхан вижда възможност за създаване на нов тип нощна среда. "Представете си долина, изпълнена със светещи растения в тъмното. Това би било като да пренесем света на "Аватар" на Земята", казва той.

Идеята не е растенията напълно да заменят уличното осветление. Те обаче могат да предложат алтернатива в паркове и обществени пространства. Според разработчиците това може да намали разходите за електричество и да ограничи емисиите.

"Тези растения не се нуждаят от електричество. Те изискват само вода и тор. Спестяват енергия и могат да осветяват градовете през нощта", допълва Ли.

Интересът към подобни технологии се увеличава през последните години. През 2024 година на пазара се появява декоративното растение "Firefly Petunia", което също използва гени от светещи гъби.

Паралелно с това други изследователи в Китай разработват алтернативен подход. Екип от Южнокитайския селскостопански университет създава светещи сукуленти чрез инжектиране на метални наночастици в листата. Те се "зареждат" от слънчевата светлина през деня и излъчват светлина през нощта. Чрез различни комбинации от метали учените могат да контролират цвета на светенето.

Развитието на тези технологии показва нарастващ интерес към биолуминесцентната растителност. Макар и все още в ранен етап, подобни решения могат да намерят приложение в градската среда, туризма и дизайна на обществени пространства.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.