Пазарът на полупроводници нараства с 24,1% спрямо предходното тримесечие, а всички основни региони отчитат увеличение на продажбите

343 Снимка: 3dnews

Световните продажби на полупроводници са достигнали 517,7 млрд. долара през третото тримесечие на 2026 г., показват данните на Асоциацията на полупроводниковата индустрия (SIA). Това представлява увеличение с 24,1% спрямо второто тримесечие. Според организацията пазарът отчита тримесечен ръст от над 20% за трети пореден път, като положителната тенденция обхваща всички основни регионални пазари.

Най-силен годишен ръст през септември е регистриран в Северна и Южна Америка, където продажбите са се увеличили със 191,7%. Следва Азиатско-тихоокеанският регион и останалите пазари в тази категория с повишение от 141,4%.

В Китай увеличението е 124,9%, а в Европа - 102,5%, което означава повече от удвояване спрямо септември миналата година. Япония също отчита значително разширяване на пазара - със 73,4%.

Продажбите нарастват във всички наблюдавани региони и спрямо август 2026 г. Северна и Южна Америка отново са начело с месечно увеличение от 11%.

В Япония ръстът е 8,7%, а в Европа - 8,1%. Азиатско-тихоокеанският регион и останалите пазари в съответната категория отчитат повишение от 6,9%, докато в Китай продажбите са се увеличили с 4,2%.

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Според президента и главен изпълнителен директор на SIA Майкъл Робинс резултатите показват широкообхватен подем на полупроводниковата индустрия. Той подчертава, че високите годишни темпове на растеж във всички ключови региони отразяват глобалното значение на сектора. По думите му чиповете продължават да имат основна роля за технологичните иновации, повишаването на производителността и икономическата конкурентоспособност.

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