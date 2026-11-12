Дебютният полет на новата ракета е отложен за 2027 г., а първите 16 изстрелвания вече са резервирани

1137 Снимка: Rocket Lab USA

Rocket Lab увеличава цената за едно изстрелване на новата си ракета Neutron от 55 на 70 млн. долара. Това е поскъпване с над 25%, което показва колко голямо е търсенето на услуги за извеждане на товари в орбита. Любопитното е, че ракетата все още не е извършила първия си полет, който вече е планиран за 2027 г.

Компанията обяви новата цена на 9 ноември. По време на разговора с инвеститори за финансовите резултати през третото тримесечие основателят и изпълнителен директор на Rocket Lab Питър Бек заяви, че ограниченият капацитет за изстрелвания е точно ситуацията, която компанията е очаквала.

"Изстрелванията са изключително ограничени и това е точно ситуацията, която предвидихме. Видяхме, че на хоризонта се задава пазар с натрупано търсене. Вместо да предлагаме ранни изстрелвания с отстъпка, решихме да създадем ракета, която да навлезе на пазар с изключително високо търсене и да предлага услугите си на пълна или дори по-висока цена", обясни Бек.

Rocket Lab е най-известна с малката ракета Electron, предназначена за извеждане на спътници. Тя дебютира през 2017 г. и досега има 90 успешни орбитални мисии. Ракетата е висока 18 метра, използва се еднократно и може да достави до 300 кг полезен товар в ниска околоземна орбита. Neutron е следващата стъпка на компанията и навлиза в сегмента на ракетите със средна товароподемност. Тя е висока 43 метра и разполага с първа степен за многократна употреба. Капацитетът ѝ достига 13 тона полезен товар до ниска околоземна орбита.

Rocket Lab обяви Neutron през 2021 г., като първоначално планираше ракетата да дебютира през 2024 г. Различни технически и производствени проблеми обаче отложиха проекта. През октомври компанията съобщи, че първият полет се измества от края на 2026 г. за 2027 г. Причината беше производствен проблем, който според Rocket Lab вече е под контрол.

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Забавянето не е повлияло на интереса към ракетата. През третото тримесечие на 2026 г., което обхваща периода от 1 юли до 30 септември, Rocket Lab е сключила договори за осем изстрелвания на Neutron. Общата стойност на тези договори е приблизително 515 млн. долара. В сумата са включени няколко мисии по новата базова цена от 70 млн. долара. Питър Бек съобщи още, че първите 16 изстрелвания на Neutron вече са разпродадени. Следващите резервации ще бъдат за полети през 30-те години на този век.

"Търсенето се дължи както на свиващия се глобален капацитет за изстрелвания, така и на увереността на клиентите ни, че Rocket Lab е правилният партньор за преодоляване на затрудненията на световния пазар", заяви Бек.

Една от причините за очаквания недостиг на капацитет е предстоящото постепенно извеждане от употреба на ракетата Falcon 9 на SpaceX. Според плановете на компанията това може да се случи около 2028 г., когато Starship започне да поема основната част от изстрелванията.

В момента SpaceX таксува около 74 млн. долара за полет на Falcon 9. Ракетата има първа степен за многократна употреба и може да извежда приблизително 22,7 тона полезен товар в ниска околоземна орбита. Това я прави по-мощна от Neutron, но предстоящата промяна в стратегията на SpaceX може да остави част от клиентите ѝ без подходяща алтернатива.

Starship е проектирана да бъде напълно многократна и да извежда над 100 тона товар в ниска околоземна орбита. Въпреки това в космическия сектор има опасения, че първоначалните ѝ полети ще бъдат насочени основно към нуждите на самата SpaceX.

Сред приоритетите са изграждането на следващото поколение спътникова мрежа Starlink V3 и планираната AI инфраструктура Starmind. По думите на Илон Мъск Starlink V3 ще включва около 100 000 спътника. Starship ще може да извежда приблизително 60 от тях с един полет, което означава, че само изграждането на тази мрежа ще изисква около 1700 изстрелвания.

Плановете за Starmind са още по-мащабни. SpaceX иска в крайна сметка да разположи до 1 милион спътника за изчисления с изкуствен интелект. Според Питър Бек очакваният недостиг на капацитет ще увеличи търсенето не само на Neutron, но и на по-малката Electron. Досега много оператори на малки спътници са използвали услугите на SpaceX чрез споделени полети на Falcon 9, при които няколко клиента разделят разходите за едно изстрелване.

Тези възможности обаче постепенно намаляват. "Следващата логична алтернатива, разбира се, е Electron, така че виждаме огромен интерес и към нея", заяви Бек.

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