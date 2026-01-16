Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник заяви, че търговското споразумение ще допринесе за това "цялата верига за доставки да се пренесе в Америка"

Тайвански компании, произвеждащи чипове ще инвестират най-малко 250 милиарда долара в САЩ, обяви американското министерството на финансите. Това съобщи ДПА, позовавайки се на днешно изявление на американското ведомство относно постигнато ново търговско споразумение между Тайпе и Вашингтон в сферата на производството на полупроводници.

Тайван ще предостави също и кредитни гаранции за още поне 250 млрд. долара инвестиции. По силата на споразумението, постигнато след месеци преговори, американските мита върху вноса на тайвански стоки ще бъдат намалени от 20 на 15 на сто.

Инвестициите в полупроводници имат стратегическо значение за САЩ. Най-модерните чипове в света - използвани в смартфони и центрове за данни за изкуствен интелект, се произвеждат почти изцяло от тайванската компания Ти Ес Ем Си (TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co).

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник заяви, че търговското споразумение ще допринесе за това "цялата верига за доставки да се пренесе в Америка", допълвайки, че "по този начин ще станем самодостатъчни по отношение на капацитета за производство на полупроводници", допълни той.

Президентът на Тайван Лай Чинте заяви, че по силата на споразумението САЩ са поели ангажимент да увеличат инвестициите си в ключови сектори в азиатския самоуправляващ се остров, включително за полупроводници, изкуствен интелект и биомедицински технологии.

По думите му резултатът от преговорите ще насърчи координирано и взаимноизгодно икономическо партньорство между Тайпе и Вашингтон, което ще помогне на тайванските компании да "засилят вътрешното си присъствие, като същевременно се разширяват в световен мащаб и достигат до международните пазари".

Ти Ес Ем Си обяви днес, че като компания, обслужваща клиенти в световен мащаб, приветства стабилните търговски споразумения между САЩ и Тайван.

"Полупроводниковата индустрия се развива благодарение на глобалното сътрудничество и безпроблемните вериги на доставки. Засилените търговски отношения са от съществено значение за развитието на бъдещите технологии и за устойчивостта на веригата за доставки на чипове", посочи компанията в изявление.

Китай обаче изрази несъгласие със споразумението. "Вашингтон трябва стриктно да спазва принципа за единен Китай и трите съвместни комюникета между Пекин и САЩ (Шанхайското комюнике от 1972 г., Комюнике за установяване на дипломатически отношения от 1979 г. и Комюнике от 17 август 1982 г. - основни политически документи, които уреждат отношенията между Вашингтон и Пекин и най-вече позицията на САЩ по въпроса за Тайван - бел. ред.)", заяви говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун.

