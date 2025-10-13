За първи път мегаракетата ще изпробва своята технология за многократна употреба

1861 Снимка: SpaceX

Компанията на Илон Мъск SpaceX обяви, че ще извърши 11-ия тестови полет на своята ракета Starship късно тази вечер. Изпитанието ще се проведе на фона на засилващите се опасения, че САЩ изостават в надпреварата за връщане на хора на Луната.

Според изявление на компанията, прозорецът за изстрелване се открива в 02:15 ч. българско време на 14 октомври. Ракетата ще излети от базата в Бока Чика, Тексас. Стартът ще бъде излъчван на живо в платформата X, собственост на Мъск.

SpaceX предупреди, че графикът може да се промени, както често се случва при експериментални тестове.

Тестът идва след десет предишни полета, белязани от експлозии на бустери, загуба на апарати по време на разделяне на степените и ограничени успехи в постигането на орбитална скорост.

За предстоящия полет ще се използва повторно бустерът от осмия тест, оборудван с 24 рециклирани двигателя Raptor, който ще опита приводняване в Мексиканския залив, вместо да се върне на стартовата площадка.

Основната цел на мисията е да се тества нова конфигурация на двигателите при приземяване, която ще се използва в следващото поколение Super Heavy. При спускането ще бъдат активирани 13 двигателя, след което ще останат пет, за да управляват насочването. За финал бустерът ще използва три централни двигателя, ще задържи височината си за кратко над водата и ще падне в залива.

Тест с фалшиви сателити и нови експерименти

Горната степен — самият Starship — ще носи осем тестови сателита Starlink, създадени по размера на бъдещото поколение на интернет мрежата на SpaceX.

Мисията ще включва и опит за повторно стартиране на един от двигателите в орбита — ключова стъпка към пълната повторна употреба на кораба.

Starship ще извърши и маневра на завой преди контролираното си приводняване в Индийския океан, за да симулира начина, по който бъдещите мисии ще се насочват при завръщане на Земята. Инженерите умишлено са премахнали част от топлоизолационните плочки, за да изследват как корпусът издържа при повторно навлизане в атмосферата.

Важен тест преди мисията до Луната

Тестът е от особено значение, защото НАСА планира да използва Starship за програмата "Артемида", с която хората трябва да се върнат на Луната. Все още обаче не е ясно дали ракетата ще бъде готова навреме.

Междувременно Китайската национална космическа администрация напредва с целта си да изпрати астронавти на Луната до 2030 г.

"Почти сигурно е, че китайците ще стъпят на Луната през следващите пет години," казва Бил Най, директор на неправителствената организация The Planetary Society, който нарича лунната надпревара "исторически повратен момент".

Второ изстрелване същия ден

Освен теста на Starship, SpaceX планира още едно изстрелване в понеделник вечер — мисията Project Kuiper KF-03 от базата Кейп Канаверал във Флорида.

Полетът, който вече е отлаган четири пъти, ще използва ракета Falcon 9, за да изведе 24 спътника за интернет проекта Project Kuiper на Amazon в ниска околоземна орбита. Това ще бъде вторият полет на първата степен на Falcon 9 с номер B1091.

