Дори малки нередности с теста имат потенциала да объркат плановете на НАСА за Луната

951 Снимка: SpaceX

SpaceX ще проведе тази нощ 13-ия изпитателен полет на Starship - най-голямата и най-мощната ракета, създавана досега. Изстрелването е насрочено за 01:45 часа на 17 юли българско време, а стартовият прозорец е с продължителност 90 минути.

Ракетата ще излети от космодрума Starbase в Южен Тексас. Полетът съвпада с 57-ата годишнина от изстрелването на мисията "Аполо 11" към Луната и е вторият тест на Starship през 2026 г.

Предаването на живо ще започне около 01:15 часа българско време, приблизително половин час преди планирания старт.

Starship се състои от първата степен Super Heavy и горната степен Ship. Цялата конструкция е висока 122 метра и е проектирана да бъде напълно използваема многократно. Според SpaceX именно тази концепция ще позволи значително по-евтини космически полети и ще отвори пътя към бъдещи мисии до Луната и Марс.

Настоящият тест ще бъде вторият полет на версията Starship V3. При предишната мисия през май горната степен успешно освободи 22 полезни товара, сред които 20 тестови сателита Starlink и два работещи спътника с камери. След това Ship извърши планирано приводняване край западното крайбрежие на Австралия.

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Не всичко обаче премина по план при последния тест. При връщането си ускорителят Super Heavy срещна проблеми с двигателите и вместо контролирано приводняване се разби в Мексиканския залив.

Основните цели на полет 13 остават сходни. Super Heavy отново ще извърши отделяне от горната степен и ще се насочи към контролирано приводняване в Мексиканския залив приблизително седем минути след старта.

"Основната цел на теста е успешно изстрелване, изкачване, разделяне на степените, маневра за връщане и кацане в предварително определена зона в Мексиканския залив. Направихме редица промени в хардуера и софтуера, за да отстраним проблемите, наблюдавани при предишния полет", съобщиха от SpaceX.

Горната степен Ship трябва да извърши приводняване в Индийския океан край западното крайбрежие на Австралия около 02:50 часа българско време, приблизително 65 минути след изстрелването.

Една от най-важните задачи на мисията ще бъде първото освобождаване на 20 сателита Starlink V3. Това е новото поколение спътници на SpaceX, което според компанията ще увеличи значително капацитета и скоростта на мрежата Starlink.

След освобождаването си сателитите ще разгърнат слънчевите панели и антените си, ще направят опит да се свържат с останалата част от съзвездието чрез лазерни комуникации и впоследствие ще навлязат обратно в атмосферата. Очаква се те да изгорят приблизително 20 минути след отделянето си.

Шест от сателитите разполагат с камери, които ще наблюдават топлинния щит на Ship по време на полета. SpaceX иска да събере повече информация за поведението на защитните плочки преди бъдещите опити за връщане на горната степен директно на стартовата площадка.

Компанията ще тества и нови варианти на топлинния щит. Част от плочките са оборудвани със сензори за натоварване, които ще измерват механичните сили по време на изкачването. Данните трябва да помогнат за увеличаване на товароносимостта на бъдещите версии на Starship.

В дългосрочен план SpaceX планира както Super Heavy, така и Ship да се връщат директно на стартовата площадка, където да бъдат прихващани от механичните "ръце" на стартовите кули. Компанията вече е успявала три пъти да улови ускорителя Super Heavy по този начин, но досега не е правила подобен опит с горната степен.

Starship е ключов елемент от бъдещите мисии на НАСА по програмата "Артемида". Версията V3 трябва да бъде използвана при "Артемида III" през 2027 г., а година по-късно да кацне с астронавти на Луната в рамките на "Артемида IV".

Приближаващите се срокове правят "фаталният" тест тази вечер много важен. Дори малки нередности с ракетата имат потенциала да забавят НАСА по пътя ѝ към Луната.

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