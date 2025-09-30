Това е вторият проект за самолет от шесто поколение

8879 Скрийншот: Weibo / X

Появиха се изображения, за които се твърди, че показват един от разработваните китайски стелт изтребители от шесто поколение. Моделът е дело на Shenyang Aircraft Corporation (SAC) и е известен неофициално като J-50. Самолетът е без опашка, с два двигателя и със сопла с векторно управление на тягата, изключително гладък профил и уникални въртящи се контролни повърхности на крилните върхове, пише The War Zone.

Вижте как изглежда J-50 >> >> >>

Макар че снимките може да са фалшификация, те много наподобяват по-ранни, по-неясни изображения на същия самолет. Единственото различие е липсата на въздушен измервателен накрайник на носа, който обаче според по-нови кадри е бил премахнат.

Възможно е и да става дума за втори прототип, който вече е в изпитателни полети - нещо нормално за ранните етапи от разработката на бойни самолети. Не е ясно дали това са само демонстратори или вече по-близки до серийни машини, но с оглед темповете на китайското развитие на бойни системи, второто изглежда напълно възможно.

Досега J-50 се виждаше основно отдолу или като силует. Междувременно по-тежкият три-двигателен J-36 бе сниман в много по-големи детайли.

Вижте как изглежда Chengdu J-36 >> >> >>

Новите кадри, ако са автентични, разкриват ясно страничния профил на самолета. Видими са двуизмерните векторни сопла, подобни на тези на F-22, с назъбени ръбове за намаляване на радиолокационния отпечатък. Отличава се и дълъг нос с диамантена форма и плавно интегриран пилотски кокпит. Виждат се и трапецовидни въздухозаборници с конфигурация DSI (diverterless supersonic inlet).

Кадрите потвърждават, че самолетът е едноместен, като под носа е разположена електро-оптичната прицелна система (EOTS). Отстрани се забелязват и малки отсеци, чиято функция още не е ясна. На гърба, зад кабината, личат малки издутини, които може да са помощни входове за въздух или сензорни/комуникационни апертури.

Характерните въртящи се крилни върхове също се виждат - те стабилизират иначе нестабилния самолет без опашка, особено при ниски скорости и резки маневри.

Като цяло снимките са впечатляващи и за първи път дават по-добра представа как изглежда този екзотичен изтребител в детайл отстрани и при добра осветеност. Дали са истински, предстои да се потвърди, но засега представляват ценна нова информация.

Китай се очертава като победител в надпреварата по направа на самолет от шесто поколение. Той има два летящи прототипа, което го поставя пред неговите конкуренти.

