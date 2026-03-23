Главният изпълнителен директор на ServiceNow Бил Макдермот и бивш главен изпълнителен директор на софтуерния гигант SAP предупреди, че изкуственият интелект може да доведе до рязък ръст на безработицата сред младите хора от тъй нареченото поколение "Зет" или Gen Z.

Изкуственият интелект

В интервю за предаването "Squawk on the Street" на CNBC той заяви, че настоящото ниво на безработица сред завършващите университет е около 9%, но "лесно може да достигне средата на 30-те процента в следващите няколко години".

"Напълно естествено е да има притеснения за работните места", казва Макдермот. "Голяма част от работата ще се извършва от агенти, което ще направи по-трудно за младите хора да се отличат в корпоративната среда."

Изказването идва на фона на засилен интерес към т.нар. AI агенти - системи, които могат самостоятелно да изпълняват задачи, традиционно извършвани от хора. Самата ServiceNow постепенно насочва бизнеса си в тази посока, включително чрез стратегическо партньорство с OpenAI за развитие на подобни решения.

Коментарите на Макдермот съвпадат и с труден период за компанията на фондовия пазар, където инвеститорите все по-често се насочват към фирми, развиващи AI технологии.

Технологичните милиардери нямат ясен план, ако AI причини масова безработица
Въпреки тревожната прогноза, изпълнителният директор изразява по-скоро оптимизъм за развитието на технологията. "Ще имаме милиарди потребители през следващите години, каквито никога не бихме могли да достигнем само с човешки ресурси", допълва той.

Подобни изказвания обаче засилват дебата за ефекта на изкуствения интелект върху пазара на труда. Политици като Бърни Сандърс вече поставят въпроса дали развитието на AI не трябва да бъде временно ограничено, докато обществото оцени последиците за икономиката и работещите.

Темата остава отворена, като все повече експерти предупреждават, че бързото навлизане на AI технологии може да създаде сериозни предизвикателства, особено за младите хора в началото на кариерата им.

"Кръстникът на AI" Хинтън предрича срив на обществото заради изкуствения интелект
