Технологичните милиардери са най-богатите хора на планетата
Топ 5 в класацията на "Форбс" е доминиран изцяло от технологичната сфера
Началото на годината донесе сериозни размествания в класацията на най-богатите хора в света, показват данните на "Форбс". Първите 5 места от Топ 10 в класацията по богатство са на милиардери от технологичния сектор.
Към 2 февруари 2026 г. на първо място е Илон Мъск. Неговото богатство се оценява на 775 млрд. долара - с 48 млрд. повече спрямо предходния месец. Основен принос за ръста има неговата компания за изкуствен интелект и социални медии xAI Holdings, която привлече 20 млрд. долара частни инвестиции при оценка от 250 млрд. долара. Това поставя Мъск на прага да стане първият човек в историята с лично богатство от 800 млрд. долара.
На второ място за трети пореден месец е съоснователят на Google Лари Пейдж с 277 млрд. долара. На трето място е другия съосновател на компанията - Сергей Брин, който се изкачва до трета позиция с 255 млрд. долара. И двамата печелят от ръста в цената на акциите на Alphabet и засиления фокус на компанията върху изкуствения интелект.
Четвърти е Джеф Безос със състояние от 250 млрд. долара, а Марк Зукърбърг се изкачва до пето място с 246 млрд. долара, подкрепен от поскъпването на акциите на Meta.
Сред големите "губещи" за месеца е основателят на Oracle Лари Елисън, който е шести. След спад от 17% в цената на акциите на компанията, неговото богатство намалява с 34 млрд. долара и той пада от трето на шесто място. Французинът Бернар Арно остава седми със 169 млрд. долара, въпреки значителния спад в оценката на LVMH.
На 8-о място е шефът на Nvidida Дженсън Хуанг с богатство от 166 милиарда долара. То е нараснало с 4 милиарда само за месец, а причината се крие в повишеното търсене на видеокарти и чипове за изкуствен интелект.
В топ 10 се завръща испанският предприемач и създател на Zara Амансио Ортега, който заема девета позиция със 145 млрд. долара. Това е първият път от месеци насам, в който сред десетте най-богати има повече от един човек извън САЩ. Десети е Уорън Бъфет със 142 млрд. долара.
Общото богатство на десетимата най-богати хора в света възлиза на около 2,6 трилиона долара. Осем от тях са американци, а всички в топ 10 са мъже. Най-богатата жена в света остава Алис Уолтън - наследница на империята Walmart, със състояние от около 126 млрд. долара.
Forbes напомня, че оценките се променят ежедневно в зависимост от движението на пазарите, а подобни размествания са показателни за динамиката в глобалната икономика и особено за нарастващата роля на технологиите и изкуствения интелект.