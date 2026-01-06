Ръководители и основатели на водещи технологични компании са реализирали над 16 милиарда долара от продажба на акции през 2025 г., възползвайки се от рекордния ръст на технологичния сектор. Данните са от анализ на Bloomberg, базиран на информация за вътрешна търговия.

Начело е основателят на Amazon Джеф Безос, който е продал 25 милиона акции за около 5,7 милиарда долара през юни и юли. След него се нареждат бившият главен изпълнителен директор на Oracle Сафра Кац с продажби за 2,5 милиарда долара и основателят на Dell Technologies Майкъл Дел с 2,2 милиарда долара.

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг е реализирал около 1 милиард долара, докато акциите на компанията изстреляха Nvidia до първата корпорация с пазарна капитализация от 5 трилиона долара. Почти 1 милиард долара е осребрила и изпълнителният директор на Arista Networks Джейшри Удал, на фона на засиленото търсене на мрежово оборудване и личното ѝ богатство над 6 милиарда долара.

Повечето от сделките са извършени чрез предварително планирани програми за продажба на акции, а не като спонтанна реакция на пазара. Сред останалите големи продавачи са Марк Зукърбърг, който е продал акции за 945 милиона долара чрез своята фондация, както и Никеш Арора от Palo Alto Networks и съоснователят на Robinhood Байджу Бат - всеки с над 700 милиона долара.

Общият фактор зад тези сделки е силният ръст на технологичните акции, подхранен основно от бума около изкуствения интелект, който доминираше пазарите през цялата 2025 г.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24673
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9309
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6962
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3250
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8224
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6492
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11320