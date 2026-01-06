Повечето от сделките са извършени чрез предварително планирани програми за продажба на акции, а не като спонтанна реакция на пазара

301 Снимка: Getty Images

Ръководители и основатели на водещи технологични компании са реализирали над 16 милиарда долара от продажба на акции през 2025 г., възползвайки се от рекордния ръст на технологичния сектор. Данните са от анализ на Bloomberg, базиран на информация за вътрешна търговия.

Начело е основателят на Amazon Джеф Безос, който е продал 25 милиона акции за около 5,7 милиарда долара през юни и юли. След него се нареждат бившият главен изпълнителен директор на Oracle Сафра Кац с продажби за 2,5 милиарда долара и основателят на Dell Technologies Майкъл Дел с 2,2 милиарда долара.

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг е реализирал около 1 милиард долара, докато акциите на компанията изстреляха Nvidia до първата корпорация с пазарна капитализация от 5 трилиона долара. Почти 1 милиард долара е осребрила и изпълнителният директор на Arista Networks Джейшри Удал, на фона на засиленото търсене на мрежово оборудване и личното ѝ богатство над 6 милиарда долара.

Повечето от сделките са извършени чрез предварително планирани програми за продажба на акции, а не като спонтанна реакция на пазара. Сред останалите големи продавачи са Марк Зукърбърг, който е продал акции за 945 милиона долара чрез своята фондация, както и Никеш Арора от Palo Alto Networks и съоснователят на Robinhood Байджу Бат - всеки с над 700 милиона долара.

Общият фактор зад тези сделки е силният ръст на технологичните акции, подхранен основно от бума около изкуствения интелект, който доминираше пазарите през цялата 2025 г.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.