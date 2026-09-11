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Новите iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5 ще могат да бъдат предварително поръчани от хипермаркети Технополис, онлайн на technopolis.bg и в Technopolis app.

iPhone Duo - първият сгъваем iPhone се отваря, за да разкрие голям, въздействащ екран и се сгъва до компактен, удобен за носене в джоба дизайн. Предлага представено по нов начин, но все пак познато iOS изживяване, професионална производителност, усъвършенствана система от камери с изцяло нови възможности за заснемане, изключителна издръжливост и впечатляващ живот на батерията, която издържа цял ден. Моделът ще бъде наличен за предварителни поръчки в хипермаркети Технополис и онлайн във втората половина на октомври.

Снимка: Technopolis

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max осигуряват най-усъвършенстваната професионална система от камери в iPhone, с огромни подобрения на живота на батерията и производителността. Предварителните поръчки за моделите започват от 12 септември, 15:00 ч., а първите доставки - от 18 септември. Повече подробности за цени и наличности ще могат да бъдат открити тогава във всички 36 хипермаркета Технополис в цялата страна, както и на technopolis.bg.

Apple Watch Series 12 разполага с изцяло новата система за измерване на здравни показатели Health Sensing System, с по-чести измервания на пулса и вариабилността на сърдечната честота (HRV). Има също функции за здраве и фитнес, включително нова оценка на физическата готовност (readiness score).

Снимка: Technopolis

Apple Watch Ultra 4 също е оборудван с новите Health Sensing System и оценка на физическата готовност (readiness score), с по-чести измервания на пулса и HRV, зада подпомага всякакви видове спортисти. В допълнение има още по-дълъг живот на батерията - до 50 часа при нормална употреба.

Снимка: Technopolis

Новите AirPods 5 са с най-добрата в класа си система за активно шумопотискане (Active Noise Cancellation) при отворен (open-ear) дизайн и предлагат още по-добро качество на звука на изключителна цена.

Клиентите вече могат да заявят предварително и да разгледат цени и наличности за своя предпочитан модел Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5 във всички 36 хипермаркета Технополис в цялата страна, онлайн на technopolis.bg и в Technopolis app, а доставките им ще започнат от 18 септември.

Снимка: Technopolis

За Технополис:

Технополис е водещата верига за техника за дома, офиса и свободното време на българския пазар. Компанията осигурява широк набор от продукти в различни категории, комфортно пазаруване, професионална консултация и разнообразие от услуги, за да отговори на нуждите и да подобри живота на всеки един потребител. С повече от 20 години опит на пазара,Технополис е лидер в търговията с потребителска техника в България. На разположение на клиентите са 36 хипермаркета в 26 града в страната, заедно с приложението и онлайн магазина на компанията.

Съдържание на: Technopolis
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