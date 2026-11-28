8274 Снимки в колаж: БТА/ скрийншот @TuckerCarlson / X

Приложението Telegram изпрати на потребителите на iPhone съобщения с призив спешно да актуализират операционната си система. Създателят на приложението Павел Дуров предупреди за мащабни хакерски атаки.

През нощта на 28 ноември Telegram масово изпрати на потребителите на iPhone съобщение с призив да актуализират операционната си система. "Вашата версия на iOS е остаряла и съдържа уязвимости в системата за сигурност, които излагат на риск вашите данни и акаунти". Кои версии на iOS Telegram счита за остарели, не се уточнява. Не всички потребители са получили съответните съобщения.

Основателят на Telegram Павел Дуров публикува скрийншот на такова съобщение, като добави, че "потребителите на iPhone масово биват хакнати".

"Ако вашата iOS е дори малко остаряла, всичките ви данни са изложени на риск. За да бъдете хакнати, може да е достатъчно просто да отворите уебсайт", съобщи той, без да разкрива подробности.

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През последните няколко седмици станаха известни случаи на хакерски атаки: срещу един от най-големите мениджъри на пароли 1Password, ЦРУ и още поне две разузнавателни агенции на САЩ, както и срещу ФБР. В края на октомври хакери атакуваха криптоборсата Binance, открадвайки около 6,3 милиарда долара.

На 27 ноември финтех-банката Revolut започна да блокира картите на свои клиенти, поради "инцидент, свързан със сигурността" в една от платежните компании.

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