Един доклад, кратък отговор от Илон Мъск и неясен срок за 2027 г. породиха спекулации, че Tesla се готви да приеме първите заявки от частни клиенти за своя робот

330 Снимка: Tesla

Tesla все още не е отворила записвания за хуманоидния си робот Optimus, въпреки появилите се през последните дни публикации по темата. Спекулациите започнаха след информация, че компанията може да пусне списък с чакащи клиенти в началото на декември. Очаква се тогава Tesla да покаже нова версия на робота по време на Humanoids Summit, който ще се проведе на 1 и 2 декември.

Първоначалната информация идва от Модар Алауи - технологичен предприемач и инвеститор от Силициевата долина. Той организира Humanoids Summit и инвестира в компании за разработка на хуманоидни роботи. Според него Tesla обмисля възможност за записвания от обикновени потребители в началото на декември.

Илон Мъск обаче реагира на публикация в X, в която се питаше дали потребителите ще могат да поръчат Optimus още през същия месец. Отговорът му беше само една дума - "Не".

Мъск публикува отговора си на 1 ноември, с което опроверга разпространяваната от два дни информация за възможни поръчки през декември. Самата Tesla не е излязла с официална позиция за евентуален списък с чакащи, такса за резервация или крайна потребителска цена.

Към момента няма потвърждение от Tesla, че компанията подготвя списък с желаещи да закупят Optimus. Цялата информация се основава на твърденията на Алауи, който посочва Humanoids Summit като вероятен момент за подобна стъпка, но не цитира официален източник от Tesla.

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Краткият отговор на Мъск също не изключва напълно възможността за някаква форма на предварително записване. Той отрича конкретно, че потребителите ще могат да направят поръчка през декември. Това оставя отворена възможността компанията да представи списък с чакащи, който не представлява обвързваща поръчка.

Според информацията на Алауи по-голямата част от първите произведени роботи ще бъдат предназначени за бизнеса, а по-малък брой ще бъдат достъпни за индивидуални клиенти. Tesla не е потвърдила подобно разпределение. Неясна остава и цената. В различни публикации се споменава сума от 20 000 долара за Optimus. Тази оценка се разпространява от известно време, но Tesla все още не е обявила официална цена за нито една версия на робота.

Това, което Мъск все пак е потвърдил, е ориентировъчният срок за появата на Optimus при клиенти - втората половина на 2027 г. Тогава се очаква да започнат първите доставки за компании извън Tesla, както и евентуалните продажби на частни потребители.

Постигането на тази цел обаче зависи от решаването на няколко сериозни технически проблема. Според коментари на Мъск те са свързани с изкуствения интелект на робота, времето му за автономна работа и електромеханичната му конструкция.

Алауи твърди, че третото поколение на Optimus, известно като V3, ще бъде първата версия, която Tesla действително ще започне да доставя на клиенти. И това твърдение обаче все още няма официално потвърждение от компанията.

Историята с Optimus напомня и за други предварителни записвания на Tesla. При Roadster например компанията вече е събирала заявки от желаещи да закупят автомобила, но първоначално обявените срокове за появата му на пазара многократно се променяха.

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