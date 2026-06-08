Дългоочакваният електрически суперавтомобил може да бъде показан най-рано през август, почти десетилетие след официалния си дебют

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Историята на второто поколение Tesla Roadster продължава да се превръща в един от най-дългите и необичайни проекти в автомобилната индустрия. Въпреки че моделът беше представен още през 2017 година и трябваше да влезе в производство през 2020 г., автомобилът все още не е достигнал до серийно производство. Сега нова информация сочи, че поредната демонстрация на модела е отложена и вероятно ще се състои най-рано през август.

Според източници, близки до проекта, основната причина за забавянето е амбициозната реактивна система, разработвана съвместно със специалисти от SpaceX. Именно тя трябва да отличава Roadster от всички останали електромобили на пазара. Илон Мъск многократно е заявявал, че специалните реактивни дюзи няма да помагат само за ускорението по права линия, но и за по-добро преминаване през завои, а в определени ситуации дори ще позволяват на автомобила за кратко да се откъсва от земята.

През последните месеци Мъск нееднократно намекваше за предстояща презентация. Първоначално се говореше за демонстрация на 1 април 2026 г., след това сроковете бяха изместени към края на май или началото на юни. Нито един от тези планове обаче не беше реализиран. Сега информацията сочи, че Tesla се нуждае от допълнително време за финализиране на технологията и подготовка на публична демонстрация в Тексас.

Особен интерес предизвиква системата A71, разработена с участието на инженери от SpaceX. По информация от източници прототипът вече е бил показан на Мъск през април. Очаква се само ограничен брой версии на Roadster да бъдат оборудвани с тази технология. Според по-ранни изявления на изпълнителния директор на Tesla тя би могла да намали ускорението от 0 до 100 км/ч до впечатляващите 1,1 секунди — стойност, която би поставила автомобила сред най-бързите серийни машини в света.

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Междувременно конкуренцията също не стои на едно място. Все повече производители експериментират с технологии за екстремно ускорение, а някои нови електрически хиперколи вече обещават резултати, които се доближават до тези на Roadster. Въпреки това моделът на Tesla продължава да бъде един от най-очакваните автомобили на десетилетието, а феновете на марката все още се надяват, че обещанията на Илон Мъск един ден ще се превърнат в реалност.

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