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Tesla публикува видео, което показва събарянето и демонтажа на оригиналните производствени линии за Model S и Model X във фабриката Фримонт в Северна Калифорния. Процесът е завършен само за 46 дни. Тежка строителна техника премахва бетонни основи, роботизирани ръце, конвейери и останалото оборудване, за да освободи място за ново производство.

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Компанията публикува кадрите с надпис "Край на една ера". Видеото бележи края на производството на два от най-важните модели в историята на Tesla и началото на следващия голям проект на компанията - хуманоидния робот Optimus.

Решението за прекратяване на производството на Model S и Model X беше обявено по време на представянето на финансовите резултати за четвъртото тримесечие на 2025 г. в края на януари 2026 г. Главният изпълнителен директор Илон Мъск заяви тогава, че производството на флагманските седан и SUV ще приключи до края на второто тримесечие на 2026 г. Той определи решението като "почетно пенсиониране" на двата модела.

Приемането на персонализирани поръчки спря в началото на април 2026 г., а последните автомобили слязоха от производствената линия в началото на май. На 20 май Tesla организира специална церемония по предаването на последните автомобили. Така компанията сложи край на историята на моделите, които от представянето на Model S през 2012 г. се превърнаха в символ на ранния успех на Tesla и на луксозния сегмент при електромобилите.

Основната причина за демонтажа е освобождаването на производствени площи за серийното производство на хуманоидния робот Optimus. Илон Мъск вече беше заявил, че линията за Model S и Model X ще бъде заменена от специализирана производствена линия за робота с планиран капацитет до един милион бройки годишно.

Промяната е част от по-широката стратегия на Tesla да насочи все повече ресурси към роботиката и изкуствения интелект. Компанията разчита на натрупания опит в автономните системи, обучението на AI модели и мащабното производство.

Optimus е хуманоиден робот с общо предназначение, разработен за изпълнение на повтарящи се или опасни задачи във фабрики, складове, а в бъдеще и в домовете. Роботът използва технологии за изкуствен интелект и невронни мрежи, разработени от Tesla. Компанията вече произвежда ограничени количества от третото поколение Optimus във Фримонт, а пълномащабното производство на новата линия се очаква да започне в края на юли или през август.

Целта на Tesla е до края на 2026 г. да достигне производство от десетки, а впоследствие и стотици хиляди робота годишно.

В дългосрочен план компанията изгражда значително по-голям завод от второ поколение за Optimus в Giga Texas. Очакваният производствен капацитет там е няколко милиона робота годишно. Според Tesla Optimus има потенциал да се превърне в най-важния продукт на компанията и в бъдеще да надмине автомобилния ѝ бизнес по мащаб и стойност. Илон Мъск дори прогнозира, че роботът ще стане "най-популярният продукт на всички времена".

Засега обаче Tesla изостава от китайските си конкуренти, като Unitree. Роботите на Илон Мъск са по-тромави, по-скъпи, а по време на демонстрациите им ставаше ясно, че са управлявани дистанционно.

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