Лари Елисън е един от най-малко известните милиардери от Силициевата долина. Това лято обаче той се превърна в най-богатия човек на планетата, като Bloomberg Billionaires Index оценя състоянието му на 393 милиарда долара. Друг факт е, че шестият по големина хавайски остров е негова лична собственост, а това е повече площ от тази на държавата Малта.

През по-голямата част от кариерата си Лари Елисън беше доволен да остави Oracle да бъде "компанията зад компанията". На практика фирмата му осигурява инфраструктурата за много по-известни компании, влизащи в новинарските заглавия.

Най-големите продукти на Oracle са облачните услуги и базите данни, които продава на корпоративни клиенти като DHL, Northwell Health и Fanatics. Но сега, 81-годишният Елисън започна "второ действие" - трансформация в медиен магнат.

Макар да страни от светлината на прожекторите, през годините Елисън си изгражда репутация на безмилостен и понякога морално съмнителен ръководител на Oracle.

Биографката Карън Саутуик дори го нарича "съвременен Чингис хан" в книгата си Everyone Else Must Fail (2003). Тя описва Елисън като човек, готов на всичко за абсолютна власт над компанията и индустрията - уволняващ директори, "осмелили се да му се противопоставят", и извършващ враждебни поглъщания на конкуренти.

Първите му стъпки в медиите бяха сравнително скромни - финансиране на Annapurna Pictures и Skydance Productions, основани от децата му Меган и Дейвид Елисън. Постепенно обаче и двете компании се превърнаха във важни играчи в телевизията и видеоигрите. Оттам нататък нещата се ускориха драстично.

Любопитно, но пророческият филм за изкуствения интелект и психическата обсесия по него Her (2013 г.) е дело на Annapurna Pictures. Но без инфраструктурата на Лари Елисън AI-революцията от последните години би била невъзможна.

През 2018 г., когато студиото Annapurna затъна в дългове, Елисън разшири влиянието си там. Той организира преструктуриране, договори изплащането на 200 млн. долара дълг и промени модела на финансиране - вместо банкови заеми, филмите вече се финансират от външни инвеститори или директно от Меган Елисън.

През 2022 г. Лари Елисън даде 1 милиард долара на Илон Мъск, за да финансира покупката на Twitter (сега X). А миналата година Skydance Media се сля с Paramount, създавайки конгломерат с почти ненадминат обхват.

Макар на хартия синът му Дейвид да ръководи Paramount, собственикът е баща му. Това означава, че Лари Елисън контролира телевизионна мрежа (CBS), голяма стрийминг платформа (Paramount+), множество филмови студия, CBS News и кабелни канали като Nickelodeon, MTV, Comedy Central и Showtime.

Сега Oracle вероятно ще придобие значителен дял от TikTok в САЩ. Много детайли около сделката все още са неясни, а медиите съобщават противоречиво какво ще остане под контрола на ByteDance.

Но, както отбелязва Клеър Малоун в The New Yorker, едва ли сделката ще реши "националните проблеми със сигурността" около TikTok. По-скоро непосредственият ефект ще бъде укрепването на нов медиен конгломерат, контролиран от семейство Елисън, което е известно със своята лоялност към Доналд Тръмп.

Трябва да се отбележи, че от над десетилетие Лари Елисън е спонсор на Републиканката партия, а освен е голям дарител на израелската армия. Това допълнително увеличава политическото влияние на милиардера.

Според The New York Times обаче е пресилено да се говори за "нововъзникваща" империя.

Paramount Skydance вече е сред най-големите медийни конгломерати в света - и е показвала готовност да взема решения, угодни на Белия дом, като свалянето от ефир на либералния водещ Стивън Колбърт.

Дейвид Елисън също е в преговори да придобие The Free Press на Бари Уайс, като се обсъжда тя да стане главен редактор или съпрезидент на CBS News.

Тези жестове към десницата може да изглеждат стандартна тактика за "умиротворяване" на властта в медийния бизнес през 2025 г. Но историята на Лари Елисън показва, че той никога не е оставял правила или "спортсменство" да застанат на пътя му.

Пример: през 2013 г. отборът му по ветроходство беше хванат в измама на Купата "Америка", а през 1999 г. той наема частни детективи да изровят компромати срещу Microsoft и Бил Гейтс.

Сега Paramount уж планира да придобие Warner Bros. Discovery, което ще даде на семейството още едно голямо студио, още една стрийминг услуга (HBO Max), CNN и други

Както отбелязва New York Times, уникалното в тази империя е, че за Елисън парите не са ограничение. Богатството му може да се колебае със 100 милиарда долара за ден — повече от БВП на две трети от страните в света според МВФ. Макар да няма дълъг опит в управлението на медийни компании, това богатство му позволява да прави грешки и да се учи "в движение".

Междувременно, Oracle вече държи огромни масиви от медицински и финансови данни в САЩ и е изградила някои от най-големите AI центрове за данни в света.

Фамилията Елисън ще продължи да е влиятелно и дори незаобиколимо име в развитието на AI. Съчетано с готвеното придобиване на TikTok в САЩ, това дава наистина огромна власт.

За рекордно кратко време Лари Елисън се превърна от сравнително ненатрапчив, макар и безумно богат, технологичен милиардер в един от най-влиятелните хора на планетата. Как изглежда визията му за бъдещето ли?

Наскоро Елисън заяви как AI ще еволюира в напреднала система за следене, която ще накара "гражданите да бъдат най-добрата версия на себе си".

