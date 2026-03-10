161 Снимка: Getty Images

Apple се готви да отбележи една изключително важна дата в своята история - на 1 април тази година компанията ще навърши 50 години. В навечерието на юбилея главният изпълнителен директор Тим Кук сподели кои са според него най-важните ценности, които са помогнали на компанията да се превърне в един от най-влиятелните технологични гиганти в света.

В интервю за телевизионния канал CBS Кук подчерта, че истинската сила на Apple не се крие само в технологиите или интелектуалната собственост, а в хората, които стоят зад тях. По думите му именно служителите и културата на компанията създават средата, в която се раждат иновациите. Той отбелязва, че интелектуалната собственост е важна, но тя е резултат от работата и таланта на екипите.

Според Кук изграждането на такава корпоративна култура е дълъг процес, който не може да бъде копиран лесно. "Хората наемат други хора, които споделят същите ценности, и постепенно се създава организация със собствен дух и идентичност", обяснява той. Именно тази вътрешна среда позволява на компанията да развива нови идеи и технологии в продължение на десетилетия.

Главният изпълнителен директор на Apple допълва, че в бързо променящия се технологичен свят поддържането на силна корпоративна култура става все по-важно. Не само технологиите се развиват бързо, но и начинът, по който хората живеят и работят. Затова компаниите трябва да инвестират не само в продукти, но и в екипите си.

По повод 50-годишнината на Apple се очаква да излезе и нова книга, озаглавена "Apple: първите 50 години", написана от журналиста Дейвид Пог. В нея ще бъдат събрани истории и интервюта с редица легендарни фигури, които са участвали в създаването и развитието на компанията - от първите дни на Стив Джобс и Стив Возняк до съвременната епоха на Apple.

