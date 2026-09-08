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Китайският Type 100 може да се окаже един от най-тихите танкове, създавани досега. Ново видео разкрива звукът, който се чува при преминаването на машината. Той е основно от шума на веригите на танка. Причината се крие в използваната хибридна система, съчетаваща електромотор с дизелов двигател. Това намаля не само шума, но и инфрачервения "подпис" на танка. При определени условия Type 100 може да се придвижва и с изключен дизелов двигател, ставайки почти невидим за анти-танкови ракети с инфрачервени сензори и противникови термовизионни системи.

Вижте как изглежда Type 100 >> >> >>

Китайският майор Чън Бо от Сухопътните войски на Народноосвободителната армия на Китай, който лично е управлявал Type 100 по време на военния парад през 2025 г., заявява, че танкът може "безшумно да стои на пост" и при определени обстоятелства да се приближава безшумно до противника. По думите му това позволява "тихи и изненадващи атаки".

Танкът е проектиран като част от цифрова бойна система, в която екипажът, сензорите и безпилотните системи обменят информация в реално време. Екипажът се състои от трима души. Те са разположени в бронирана капсула, а куполът е без хора в него. Това е важна промяна спрямо традиционната конструкция на много основни бойни танкове.

Екипажът разполага и с устройства за добавена реалност. Те осигуряват 360-градусова информация за обстановката около машината. Системата може да подава изображения от различни оптични сензори директно към екраните в кабината.

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Устройствата за добавена реалност могат да се използват и за управление на въоръжението. Например при завъртане на главата на мерача куполата и дистанционно управляваната оръжейна станция могат да се насочат в същата посока.

Танкът разполага с множество сензори и запазва способността си да открива цели при лоша видимост и през нощта. Сред най-важните системи е активната защита GL-6. Type 100 има два такива комплекса, всеки с по четири пускови тръби. Те могат да прихващат приближаващи противотанкови ракети и дронове.

Системата е проектирана и за защита от заплахи, които атакуват танка отгоре. Това е особено важно за съвременните бойни полета, където дронове и боеприпаси с атака от горната полусфера могат да поразят най-слабо защитените части на бронираните машини.

Type 100 разполага с четири фазирани радарни антени. Те са свързани с активната защита и системите за наблюдение. Машината има и датчици за лазерно облъчване, оптични и ултравиолетови системи за предупреждение, както и усъвършенствани термовизионни прицели.

На куполата е монтирана дистанционно управляема оръжейна станция с 12,7-милиметрова тежка картечница. Тя разполага с оптични и термовизионни системи и може да се използва срещу дронове и други близки въздушни цели. Основното въоръжение е 105-милиметрово автоматично оръдие.

Въпреки по-малкия калибър спрямо 120- и 125-милиметровите оръдия, използвани от руските и натовски танкове, Type 100 опитва да компенсира разликата с нови боеприпаси и технологии. При бронебойните подкалибрени снаряди се посочва начална скорост около 1706 м/сек.

Type 100 тежи около 40 тона. Това го прави значително по-лек от редица съвременни основни бойни танкове. Хибридната силова установка развива около 1500 конски сили. Тя позволява максимална скорост около 80 км/ч по пътища и около 50 км/ч извън пътя. Задвижването включва и система за увеличаване на автономността, която позволява използване на двигателя с вътрешно горене за производство на електроенергия.

Type 100 не е замислен като изолирана бойна машина. Конструкцията му показва китайската концепция за "интелигентна" война, в която пилотирани и безпилотни системи работят като единна мрежа. Казано на разбираем език - танкът може да служи като команден пункт за дронове.

Type 100 беше показан официално за първи път по време на репетициите за китайския военен парад през август 2025 г. На 3 септември същата година машината участва в парада на площад "Тянанмън" в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.

Китай продължава да развива Type 100 като част от по-широката концепция за бойни машини, които комбинират автоматизация, изкуствен интелект, сензори, безпилотни системи и мрежова комуникация. Затова най-важната характеристика на Type 100 може да не е неговото оръдие или скорост. Машината показва посоката, в която Китай вижда развитието на танка като оръжие. А тя е с повече AI, защита от дронове, нисък инфрачервен подпис, възможности за изненадващи атаки и все по-високи нива на автономност. И ако танкът от първото видео в новината ви се е сторил шумен, чуйте как звучи Leopard 2 в действие.

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