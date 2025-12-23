Проектът се ползва с подкрепата на НАСА, Boeing и милиардера Лари Пейдж

Авиационната компания Wisk Aero, подкрепяна от Boeing и съоснователя на Google Лари Пейдж, направи важна крачка към бъдещето на градската мобилност. Най-новата, шеста генерация на напълно автономното електрическо въздушно такси Cora извърши първия си успешен полет.

Тестът се е провел в съоръженията на компанията в Холистър, Калифорния, и включва вертикално излитане, зависване и стабилизиран полет. Това е първият реален полет на версията, която Wisk планира да сертифицира за комерсиален превоз на пътници.

Cora Gen 6 стъпва върху опита от повече от 1750 тестови полета, извършени с предишните пет поколения. Основният фокус на настоящите изпитания е валидирането на ключовите летателни системи, симулационните модели и цялостната безопасност на дизайна.

В следващите етапи компанията ще тества поведението на машината при излитане и кацане, ниски скорости, по-висока надморска височина и сложни маневри като преход от вертикален към хоризонтален полет.

Според Wisk, Gen 6 е първият реален кандидат за сертифициран автономен пътнически самолет в САЩ. Машината е проектирана да превозва до четирима пътници с ръчен багаж, без пилот на борда, но под наблюдението на оператори от наземни центрове.

Самолетът използва 12 електрически витла, разположени по крилата, има обсег до 144 км с едно зареждане, максимална скорост от 222 км/ч и може да лети на височина до 1200 метра. Пълното зареждане на батериите отнема около 15 минути.

Проектът се разработва в партньорство с Федералната авиационна администрация (FAA), НАСА и SkyGrid - платформа за управление на въздушния трафик за автономни летателни апарати. Първите планирани пазари след сертификация са Лос Анджелис, Хюстън и Маями.

Развитието идва на фона на стартиралата в САЩ програма eVTOL Integration Pilot Program, чиято цел е бърза и безопасна интеграция на въздушни таксита в националното въздушно пространство - още в рамките на следващите години.

Макар дълго време eVTOL проектите да изглеждаха като далечно бъдеще, регулаторната подкрепа и реалните летателни тестове показват, че автономните въздушни таксита вече напускат лабораториите. Ако Wisk успее да премине сертификационния процес, Cora може да се превърне в едно от първите реално използвани летящи таксита в света.

