Администрацията на президента Доналд Тръмп работи по изграждането на ново строго секретно подземно съоръжение под Източното крило на Белия дом, съобщава CNN, позовавайки се на източници, запознати с проекта. Информацията идва на фона на нарастващи спорове около мащабното разширение на комплекса, включително плановете за изграждане на нов бален салон на стойност около 400 милиона долара.

Проектът за балната зала, финансиран чрез Държавния департамент, предизвика сериозни реакции от страна на Конгреса, съдебни искове и критики от организации за опазване на културното наследство. Очаква се тази седмица федерален съдия да се произнесе по искане за временно спиране на строителството.Паралелно с публично обсъжданите промени, под повърхността се реализира и далеч по-дискретен проект.

Съществуващият Президентски център за спешни операции (Presidential Emergency Operations Center - PEOC), изграден след атаката срещу Пърл Харбър през 1941 г., е бил демонтиран, за да освободи място за новото строителство. На негово място се планира изграждането на модерно подземно убежище с обновени технологии за защита от съвременни заплахи.

Според източник на CNN новото съоръжение ще бъде оборудвано с технологии, предназначени да противодействат на "еволюиращи опасности", като подробности за капацитета и функциите му остават строго засекретени. Директорът по управление и администрация на Белия дом Джошуа Фишър потвърди, че се извършват "необходими подобрения по сигурността", които да осигурят устойчива и адаптивна инфраструктура за бъдещите нужди на институцията.

Фишър подчерта, че част от дейностите по проекта са с най-високо ниво на класификация и не са били включени в стандартния процес на одобрение от Националната комисия за планиране на столицата. По думите му това не изключва промени по надземната структура, но подземните елементи е трябвало да бъдат взети предвид при реализацията на проекта.

PEOC е проектиран като защитено съоръжение за висши държавни служители при извънредни ситуации, включително при ядрена атака. По време на атентатите от 11 септември 2001 г. тогавашният вицепрезидент Дик Чейни е бил евакуиран именно в този бункер, а според медийни публикации Доналд Тръмп го е използвал и по време на протестите след смъртта на Джордж Флойд през 2020 г.

Източници описват старото съоръжение като самостоятелна, затворена система от времето на Втората световна война, с отделни резервни захранвания, водоснабдяване и въздушна филтрация, но с инфраструктура, която вече не отговаря на съвременните изисквания. Според информацията всички подземни структури в района са били напълно демонтирани.

Остава неясно каква ще бъде крайната цена на новото съоръжение и дали разходите действително ще бъдат покрити от частни дарения, както уверява президентът Тръмп. Според експерти по сигурността, заради използването на нововъзникващи технологии и специализирана инфраструктура, реалната стойност на подобен проект трудно може да бъде предварително изчислени.

