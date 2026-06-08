Част от печалбите на технологичните гиганти може да стигнат до гражданите

666 Снимка: БТА/АР

Администрацията на президента Доналд Тръмп разглежда възможността част от огромните приходи, генерирани от развитието на изкуствения интелект, да бъдат насочвани директно към американските граждани. Според информация от американски източници темата ще бъде сред основните акценти на предстояща среща между Белия дом и ръководителите на водещи компании в сферата на AI технологиите.

Идеята е свързана със създаването на своеобразно партньорство между федералното правителство и частния сектор. Според поддръжниците на концепцията подобен механизъм може да помогне за компенсиране на работниците и служителите, чиито професии са изложени на риск от автоматизация, като същевременно засили общественото доверие към навлизането на изкуствения интелект в ежедневието и бизнеса.

Тръмп не крие опасенията си, че бързото развитие на AI системите може да доведе до сериозни промени на пазара на труда. Затова според него е по-добре държавата да започне подготовка още отсега, вместо да реагира едва когато последствията вече са налице. В различни варианти се обсъждат механизми за финансово подпомагане на гражданите, които да бъдат финансирани от приходите на технологичния сектор.

Подобни идеи не са нови. През последните години ръководители на компании като OpenAI и Anthropic нееднократно са говорили за необходимостта обществото да получава част от икономическите ползи, които изкуственият интелект ще генерира. Илон Мъск също многократно е защитавал концепции, близки до универсалния базов доход, като възможно решение за бъдещето на пазара на труда.

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Предложението обаче има и сериозни критици. Някои анализатори предупреждават, че прекалено тясното сътрудничество между държавата и най-големите технологични компании може да доведе до прекомерна концентрация на влияние и контрол. Засега няма официални подробности за това как би изглеждала подобна схема на практика, а списъкът с участниците в разговорите в Белия дом все още не е публикуван.

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