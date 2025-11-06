В изненадващ обрат президентът Доналд Тръмп отново номинира милиардера и предприемач Джаред Айзъкман за ръководител на американската космическа агенция НАСА. Това се случва само пет месеца, след като Тръмп оттегли кандидатурата му за същия пост.

"Страстта на Джаред към Космоса, опитът му като астронавт и отдадеността му към разширяване на границите на изследванията го правят идеален кандидат да поведе НАСА в една смела нова ера", написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

Джаред Айзъкман, основател на компанията за разплащания Shift4, има значителен опит в космоса. Той е организирал, финансирал и командвал две частни мисии до околоземна орбита, осъществени със SpaceX. По време на втората мисия, наречена Polaris Dawn, Айзъкман извърши първата в историята частна космическа разходка.

Това е вторият път, в който номинацията му се внася за разглеждане. Първоначално Тръмп го предложи за поста през януари и кандидатурата му изглеждаше сигурна, но на 31 май президентът я оттегли изненадващо. Като мотиви бяха изтъкнати минали дарения на Айзъкман за кандидати на Демократическата партия и предполагаемата му тясна връзка с основателя на SpaceX Илон Мъск.

Въпреки предишния развой на събитията, Айзъкман заяви, че е готов да премине през процедурата отново. "Благодаря Ви, г-н Президент, за тази възможност. Ще бъде чест да служа на страната си под Ваше ръководство", написа той в социалната мрежа X (бивш Twitter).

"Подкрепата от общността на космическите ентусиасти беше огромна. Не съм сигурен с какво заслужих доверието на толкова много хора, но ще направя всичко възможно да оправдая тези очаквания", добави той.

В момента НАСА се ръководи от временен директор - Шон Дъфи, който е и министър на транспорта. Според медийни публикации Дъфи се е надявал да запази поста, но коментира новината с помирителен тон: "Благодаря на Доналд Тръмп за честта да ръководя НАСА. Постигнахме огромен напредък в мисията ни да се върнем на Луната преди Китай. Поздравления за Джаред Айзъкман. Желая му успех и ще осигуря плавен преход".

