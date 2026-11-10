Американският президент твърди, че Белият дом е предупредил високопоставен ръководител на технологична компания да се подготви за затвор заради предполагаеми проблеми с безопасността на изкуствения интелект

702 Снимка: БТА/АР

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му тайно е заплашила с арест ръководител на една от водещите американски компании за изкуствен интелект. Причината била сигнал за предполагаемо неправомерно поведение, свързано с безопасността на AI системите.

Тръмп разказа за случая в интервю за предаването 60 Minutes на CBS, излъчено в неделя вечерта. В разговора той неочаквано засегна темата за човек от технологичния сектор, който според него е бил заподозрян, че прави "нещо лошо с AI".

Американският президент не разкри името на въпросния ръководител, но уточни, че става дума за човек от "една от големите" компании в сектора. По думите му Белият дом е реагирал с изключително остро предупреждение.

"Обадихме им се и казахме съвсем категорично: пригответе се да отидете в затвора. Моля, целунете жена си за лека нощ", заяви Тръмп.

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След това той повтори, че предполагаемият заподозрян е бил посъветван да се прибере незабавно и да прекара време със семейството си.

"Казахме му: Върви си вкъщи веднага. Виж жена си и децата си. Целуни ги за лека нощ. Защото утре сутринта ще отидеш в затвора", разказа американският президент.

Тръмп не даде повече подробности за случая, нито посочи какво точно е било предполагаемото нарушение. Не е ясно и дали срещу въпросния ръководител действително е имало разследване или подготвяни обвинения.

Липсата на конкретно име предизвика множество спекулации в интернет. Някои от най-известните ръководители в технологичния сектор не отговарят на всички описани от Тръмп характеристики.

Тим Кук от Apple няма собствени деца. Сам Алтман от OpenAI е женен за мъж и има един син. Илон Мъск е разведен и с множество деца разпръснати в САЩ, а около семейното положение на ръководителя на Anthropic Дарио Амодей също има неясноти. Счита се, че той е женен, но без деца.

Сред останалите възможни имена интернет потребители обсъждат Марк Зукърбърг от Meta и главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг. И двамата имат съпруги и деца, което съответства на описанието на Тръмп.

В Reddit някои потребители предположиха, че става дума за Амодей, тъй като останалите ръководители вече са демонстрирали по-голяма готовност да се съобразяват с администрацията на Тръмп. Други посочиха Зукърбърг като вероятен вариант. Не липсваха и скептични реакции. "Не е задължително да става дума за когото и да било. Тръмп лъже", написа един от потребителите в Reddit в коментар, събрал над 400 положителни гласа.

Засега няма независимо потвърждение на разказаната от Тръмп история. Самият той не предостави достатъчно информация, която да позволи установяването на самоличността на заплашения ръководител.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.