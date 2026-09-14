Тръмп: САЩ не трябва да спират ИИ, иначе Китай ще спечели технологичната надпревара
Американският президент признава необходимостта от правила за изкуствения интелект, но предупреждава, че прекомерната регулация може да струва на Вашингтон лидерската позиция
Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова американските власти да бъдат изключително внимателни с ограниченията върху развитието на изкуствения интелект. Според него Вашингтон трябва да гарантира безопасното използване на технологията, но без регулациите да се превръщат в пречка за американските компании. Тръмп предупреди, че прекалено строгите правила могат в крайна сметка да дадат стратегическо предимство на Китай в една от най-важните технологични надпревари на следващите десетилетия.
По време на разговор с журналисти в своя голф клуб, американският президент заяви, че според него САЩ в момента продължават да бъдат пред Китай в областта на изкуствения интелект и основната задача е това предимство да бъде запазено. Той не отхвърли напълно необходимостта от ограничения и правила за ИИ, но подчерта, че те не бива да забавят иновациите. Тръмп постави под съмнение и част от най-мрачните прогнози за развитието на технологията, според които бъдещи свръхмощни системи с изкуствен интелект могат да представляват екзистенциална заплаха за човечеството.
Темата отново се оказа в центъра на общественото внимание след публикация на бившия служител на Anthropic и OpenAI Джейкъб Коксън. Той твърди, че част от специалистите, работещи върху най-модерните ИИ системи, разглеждат като реална възможността бъдещ изкуствен свръхинтелект да се превърне в заплаха за съществуването на човечеството. Въпреки тези опасения компаниите продължават да инвестират огромни ресурси в разработването на все по-мощни модели. Публикацията бързо предизвика реакции сред американски политици, представители на институциите и публични личности и отново постави въпроса къде трябва да бъде границата между технологичната надпревара и безопасността.
Разделението по темата вече се вижда и в Конгреса. Лидерът на демократическото малцинство в Камарата на представителите Хаким Джефрис настоя законодателите спешно да обърнат внимание на рисковете, свързани с изкуствения интелект.
Председателят на Камарата Майк Джонсън зае позиция, по-близка до тази на Тръмп, като предупреди, че твърде агресивното регулиране може да отслаби американските компании точно в момент, когато конкуренцията с Китай се изостря. Според него задачата на Вашингтон е да намери баланс - развитието на ИИ да бъде отговорно, без американската технологична индустрия да бъде поставяна в неизгодна позиция спрямо своите конкуренти.
Тръмп защитава все по-активно и инфраструктурата, необходима за тази технологична надпревара. Огромните центрове за данни, върху които се изграждат и обучават съвременните ИИ модели, все по-често срещат съпротива в отделни американски щати заради високото потребление на електроенергия и вода, както и заради влиянието им върху местните общности.
Миналата седмица президентът атакува критиците на подобни проекти, заявявайки в Овалния кабинет, че противопоставянето на изграждането на центрове за данни в крайна сметка означава отказ от икономически растеж и технологично лидерство. Така дебатът около ИИ в САЩ все по-ясно се превръща не само във въпрос на технологична безопасност, а и в част от по-широкото геополитическо съперничество с Китай.