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Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова американските власти да бъдат изключително внимателни с ограниченията върху развитието на изкуствения интелект. Според него Вашингтон трябва да гарантира безопасното използване на технологията, но без регулациите да се превръщат в пречка за американските компании. Тръмп предупреди, че прекалено строгите правила могат в крайна сметка да дадат стратегическо предимство на Китай в една от най-важните технологични надпревари на следващите десетилетия.

По време на разговор с журналисти в своя голф клуб, американският президент заяви, че според него САЩ в момента продължават да бъдат пред Китай в областта на изкуствения интелект и основната задача е това предимство да бъде запазено. Той не отхвърли напълно необходимостта от ограничения и правила за ИИ, но подчерта, че те не бива да забавят иновациите. Тръмп постави под съмнение и част от най-мрачните прогнози за развитието на технологията, според които бъдещи свръхмощни системи с изкуствен интелект могат да представляват екзистенциална заплаха за човечеството.

Темата отново се оказа в центъра на общественото внимание след публикация на бившия служител на Anthropic и OpenAI Джейкъб Коксън. Той твърди, че част от специалистите, работещи върху най-модерните ИИ системи, разглеждат като реална възможността бъдещ изкуствен свръхинтелект да се превърне в заплаха за съществуването на човечеството. Въпреки тези опасения компаниите продължават да инвестират огромни ресурси в разработването на все по-мощни модели. Публикацията бързо предизвика реакции сред американски политици, представители на институциите и публични личности и отново постави въпроса къде трябва да бъде границата между технологичната надпревара и безопасността.

Разделението по темата вече се вижда и в Конгреса. Лидерът на демократическото малцинство в Камарата на представителите Хаким Джефрис настоя законодателите спешно да обърнат внимание на рисковете, свързани с изкуствения интелект.

Председателят на Камарата Майк Джонсън зае позиция, по-близка до тази на Тръмп, като предупреди, че твърде агресивното регулиране може да отслаби американските компании точно в момент, когато конкуренцията с Китай се изостря. Според него задачата на Вашингтон е да намери баланс - развитието на ИИ да бъде отговорно, без американската технологична индустрия да бъде поставяна в неизгодна позиция спрямо своите конкуренти.

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Тръмп защитава все по-активно и инфраструктурата, необходима за тази технологична надпревара. Огромните центрове за данни, върху които се изграждат и обучават съвременните ИИ модели, все по-често срещат съпротива в отделни американски щати заради високото потребление на електроенергия и вода, както и заради влиянието им върху местните общности.

Миналата седмица президентът атакува критиците на подобни проекти, заявявайки в Овалния кабинет, че противопоставянето на изграждането на центрове за данни в крайна сметка означава отказ от икономически растеж и технологично лидерство. Така дебатът около ИИ в САЩ все по-ясно се превръща не само във въпрос на технологична безопасност, а и в част от по-широкото геополитическо съперничество с Китай.

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