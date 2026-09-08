AI чатботът им препоръчал да носят по-малко храна и вода, а осемчасовият маршрут се превърнал в многодневно изпитание

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Трима туристи бяха спасени от планината Шаста в Калифорния, след като използвали AI чатбота Gemini на Google, за да планират изкачването си. Това съобщава Chicago Tribune, позовавайки се на местните власти.

Според доклад на шерифската служба на окръг Сискию тримата мъже са започнали изкачването около 3 часа сутринта. Туристите са били предупредени да се върнат, ако до обяд не са достигнали върха. Те обаче продължили и успели да стигнат до върха около 19 часа. След това започнали спускане по тъмно.

Групата се обадила в шерифската служба с молба за указания. В крайна сметка тримата прекарали нощта в каньона Мъд Крийк. На следващата сутрин са били открити и спасени от служители на горската служба и доброволци.

Не е ясно до каква степен Gemini е допринесъл за решенията на туристите. От шерифската служба обаче посочват, че тримата "са били посъветвани от Gemini да носят значително по-малко храна и вода от необходимото за групата, особено след като планираното им осемчасово изкачване се превърнало в многодневно изпитание".

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Местните власти подчертават, че туристите не трябва да разчитат единствено на изкуствен интелект при планиране на подобни маршрути.

"Винаги е препоръчително да се свържете предварително с местната станция на USFS за планината Шаста, за да получите най-точната информация, и никога да не разчитате само на AI при планирането на пътуването си", заявиха от шерифската служба.

Случаят показва един от основните проблеми при използването на AI чатботове за преходи в планини или туризъм сред природата. Моделите могат да предоставят убедително звучащи съвети, но не винаги разполагат с актуална информация за конкретните условия, маршрути, метеорологичната обстановка и рисковете в дадена местност.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.