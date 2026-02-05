464 Скрийншот: SCMP

Нов хуманоиден робот, който ходи, поддържа зрителен контакт и демонстрира фини лицеви изражения, привлече сериозно внимание в китайските социални мрежи. Машината, наречена Moya, беше представена в Шанхай от робототехническата компания DroidUp, която я описва като първия в света напълно биомиметичен робот с въплътен изкуствен интелект.

Moya е разработен около концепцията за т.нар. embodied AI - системи, които не само обработват информация, но възприемат, разсъждават и действат директно във физическата среда. Видеоклипове, разпространени от South China Morning Post, показват робота да се усмихва, да кимва, да установява очен контакт и да се движи с походка, силно наподобяваща човешката. Според DroidUp машината може да възпроизвежда микромимики, което я поставя сред най-реалистичните хуманоиди, демонстрирани до момента.

Роботът е висок около 1,65 метра и тежи приблизително 32 килограма, като пропорциите му са умишлено доближени до тези на възрастен човек. Компанията посочва още, че Moya поддържа телесна температура между 32 и 36 градуса по Целзий - детайл, който цели да засили усещането за "присъствие" при взаимодействие с хора. По данни на разработчиците точността на походката достига 92 процента, което подчертава фокуса върху стабилно и естествено придвижване.

Реакциите към външния вид и поведението на Moya са разнопосочни. Част от потребителите в китайските социални мрежи изразяват възхищение от реализма, докато други описват движенията като смущаващи. Това отразява добре познатия ефект на "зловещата долина", при който обекти, почти неразличими от хората, предизвикват дискомфорт именно заради своята близост до реалното.

Техническите подробности около платформата на робота остават ограничени. Според сайта RoboHorizon Moya е изграден върху шаси, обозначено като "Walker 3", но DroidUp не е дала официално описание на тази платформа. Името може да създаде объркване, тъй като "Walker" е свързвано и с хуманоидни роботи на компанията UBTECH, макар засега да няма потвърдена връзка между двата проекта. Според същия източник Moya разполага с модулен дизайн, който позволява промяна на външния облик без намеса в механичната структура.

Появата на Moya идва в момент, когато развитието на хуманоидни роботи по света следва различни философии. Някои производители залагат на стилизирани, почти анимационни форми, за да избегнат сравнение с хората, други предпочитат ясно индустриален вид. DroidUp обаче принадлежи към по-малката група компании, които целенасочено търсят максимален реализъм и се опитват да преминат отвъд "зловещата долина", вместо да я заобикалят.

Компанията вижда приложение на Moya не само в домашна среда, а и в сфери като здравеопазване, образование и други услуги, където продължителното взаимодействие човек-робот е ключово. Вместо да демонстрира скорост или индустриална сила, роботът е позициониран като асистент и компаньон. Според информация, цитирана от SCMP, Moya може да излезе на пазара в края на 2026 г., с ориентировъчна начална цена около 1,2 млн. юана или около 146 000 евро, като официални данни за търговската версия все още не са обявени.

