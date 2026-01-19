134

Механизмите, чрез които ИИ-бумът влияе върху пазара на чипове памет, отдавна се знаят. Производителите се фокусират върху най-печелившите продукти, което води до бързо свиване на предлагането на по-малко подходящите типове памет и покачване на цените. Това тримесечие цената на DDR4 чиповете може да се повиши с 50%, докато цените на DDR3 и NOR Flash също се покачват, пише Kaldata.

Според Commercial Times, цените на DDR4 паметта ще се повишат последователно с 50% през това тримесечие и ще продължат да се покачват през второто тримесечие поради инерцията. Преходът към производство на DDR5 води до намаляване на доставките на DDR4, докато търсенето на това поколение памет не показва признаци на намаляване. Дори производителите на дънни платки за компютри, да не говорим за крайните потребители, са забелязали интерес към DDR4.

От друга страна, производството на DDR3 намалява още повече, въпреки че този тип памет все още се използва в мрежовото и телекомуникационно оборудване, като чиповете с висок капацитет са с най-голямо търсене. На този фон цените на DDR3 също се покачват бързо. Тайвански източници очакват цените на DRAM да се повишат през цялата 2026 г. Представители на TrendForce прогнозират, че договорните цени ще се увеличат с 55-60% само през това тримесечие в сравнение с предходното тримесечие.

В сегмента на твърдотелните памети, SLC и MLC NAND флаш-паметите претърпяват най-бързо покачване на цените, като се очаква цените на NOR флаш-паметите да се повишат с 20-30% през това тримесечие. Това увеличение на цените обаче предоставя възможности за тайванските производители на памети, тъй като те се стремят да заемат освободените от чуждестранните конкуренти пазарни ниши. Доставчиците на памети започнаха да преразглеждат договорните цени няколко пъти на тримесечие, като постоянно ги увеличават, а следващият кръг от преразглеждане се очаква да се проведе между края на януари и февруари. Очаква се цените да се повишат повече, отколкото купувачите са прогнозирали. TrendForce изчислява, че договорните цени за NAND флаш-паметите ще се увеличават постоянно с 33-38% през това тримесечие.

