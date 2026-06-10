1352 Снимка: Google

Google намали цената на своя AI абонаментен план Google AI Plus в САЩ, като го свали от 7,99 долара на 4,99 долара месечно. Заедно с това компанията удвоява включеното облачно пространство от 200 GB на 400 GB.

Планът е насочен към индивидуални потребители и студенти и е най-достъпното платено AI предложение на компанията на американския пазар. Според Google промените в капацитета за съхранение ще бъдат активирани за потребителите в следващите дни.

Абонаментът включва функции като генериране на видео чрез Omni Flash, творческия инструмент Flow и NotebookLM - асистент за анализ и работа с документи. За по-напреднали потребители Google предлага и по-скъпи планове AI Pro и AI Ultra с разширени възможности.

Ходът на компанията се разглежда като сигнал за засилваща се ценова конкуренция в сектора на изкуствения интелект. Според анализатори пазарът на AI абонаменти навлиза във фаза, в която цените започват да се превръщат в основно конкурентно оръжие, включително и на американския пазар.

Инвеститори и индустриални експерти посочват, че базовите AI услуги постепенно се доближават до стоков продукт, което оказва натиск върху маржовете на компаниите. В този контекст технологични гиганти като Google имат предимство чрез интеграция на услуги, екосистема и възможност за пакетиране на продукти.

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Сходна динамика вече се наблюдаваше в развиващи се пазари като Индия, където OpenAI и Google въведоха по-евтини AI планове, за да привлекат потребители. Сега тази стратегия се пренася и към САЩ.

Конкурентът Anthropic засега не е въвел бюджетен план или регионално адаптирано ценообразуване, което може да се окаже предизвикателство, ако ценовата война в AI сектора се задълбочи.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.