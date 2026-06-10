Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Google намали цената на своя AI абонаментен план Google AI Plus в САЩ, като го свали от 7,99 долара на 4,99 долара месечно. Заедно с това компанията удвоява включеното облачно пространство от 200 GB на 400 GB.

Изкуственият интелект

Планът е насочен към индивидуални потребители и студенти и е най-достъпното платено AI предложение на компанията на американския пазар. Според Google промените в капацитета за съхранение ще бъдат активирани за потребителите в следващите дни.

Абонаментът включва функции като генериране на видео чрез Omni Flash, творческия инструмент Flow и NotebookLM - асистент за анализ и работа с документи. За по-напреднали потребители Google предлага и по-скъпи планове AI Pro и AI Ultra с разширени възможности.

Ходът на компанията се разглежда като сигнал за засилваща се ценова конкуренция в сектора на изкуствения интелект. Според анализатори пазарът на AI абонаменти навлиза във фаза, в която цените започват да се превръщат в основно конкурентно оръжие, включително и на американския пазар.

Инвеститори и индустриални експерти посочват, че базовите AI услуги постепенно се доближават до стоков продукт, което оказва натиск върху маржовете на компаниите. В този контекст технологични гиганти като Google имат предимство чрез интеграция на услуги, екосистема и възможност за пакетиране на продукти.

Сходна динамика вече се наблюдаваше в развиващи се пазари като Индия, където OpenAI и Google въведоха по-евтини AI планове, за да привлекат потребители. Сега тази стратегия се пренася и към САЩ.

Конкурентът Anthropic засега не е въвел бюджетен план или регионално адаптирано ценообразуване, което може да се окаже предизвикателство, ако ценовата война в AI сектора се задълбочи.

Публичното листване на AI компаниите може да засили натиска за печалба
Виж още Публичното листване на AI компаниите може да засили натиска за печалба

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Терзиев, Фандъкова и патриархът откриха първото ново училище в София от 30 години Днес
Терзиев, Фандъкова и патриархът откриха първото ново училище в София от 30 години
33317
Блясъкът на "Еми" 2026: Нещо старо, нещо ново, нещо назаем и... нещо синьо (снимки) Лайф
Блясъкът на "Еми" 2026: Нещо старо, нещо ново, нещо назаем и... нещо синьо (снимки)
46016
Сметките: Пътят и евентуалните съперници на България в елиминациите на Евроволей 2026 Корнер
Сметките: Пътят и евентуалните съперници на България в елиминациите на Евроволей 2026
5997
Американският петролен бранш: Голямата криза за горива е тук Бизнес
Американският петролен бранш: Голямата криза за горива е тук
12096
"Обичам киното, но филмовият бизнес е ла*на" Impressio
"Обичам киното, но филмовият бизнес е ла*на"
3366
Пътуването с Родопската теснолинейка е сред най-вълнуващите есенни маршрути в Европа Trip
Пътуването с Родопската теснолинейка е сред най-вълнуващите есенни маршрути в Европа
5296
Печени смокини с разтопени френски сирена, орехи и кленов сироп Вкусотии
Печени смокини с разтопени френски сирена, орехи и кленов сироп
422
Тамара Глоба: През втората половина на септември 3 зодии ще се окажат на прага на големи промени Zodiac
Тамара Глоба: През втората половина на септември 3 зодии ще се окажат на прага на големи промени
1229
Усилията на Тръмп да възроди въглищната промишленост в САЩ засега не успяват да обърнат тренда Времето
Усилията на Тръмп да възроди въглищната промишленост в САЩ засега не успяват да обърнат тренда
405