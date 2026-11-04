Заради дългото чакане за присъединяване към електропреносната мрежа и доставките на нови турбини някои компании преоборудват двигатели от пенсионирани самолети

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Недостигът на електроенергия се превръща във все по-сериозно препятствие пред изграждането на центрове за данни с изкуствен интелект. Докато компаниите чакат с години за присъединяване към електропреносната мрежа или доставка на нови газови турбини, някои от тях намират алтернативно решение - използват преоборудвани двигатели от стари самолети за производство на електричество.

Двигателите се демонтират от изведени от експлоатация самолети, ремонтират се и се приспособяват да работят с природен газ. Те не са замислени като постоянно решение за енергоснабдяване, но позволяват на компаниите да заобиколят част от забавянията, които съпътстват изграждането на нови енергийни мощности.

"Всичко опира до това да получиш електричество възможно най-бързо", коментира пред The New York Times Одън Мартинсен, анализатор в Rystad Energy. По думите му център за данни, захранван с подобни турбини, може да заработи в рамките на 24 месеца.

За сравнение, присъединяването на мощност от 100 мегавата към електропреносната мрежа в Северна Вирджиния отнема около седем години, според Международната агенция по енергетика. Очаква се по-голямата част от новите мощности за производство на електроенергия да бъдат въведени в експлоатация до 2031 г. Представител на Mitsubishi Power, един от водещите световни производители на оборудване за електроцентрали, също предупреди, че силното търсене на газови турбини отлага доставките им до този период.

Забавянията вече имат и конкретни последици за бизнеса. През октомври Microsoft се оттегли от сделка за център за данни на Nscale в Лоутън, Англия, където трябваше да бъде основният клиент. Местният енергиен оператор е заявил, че няма да може да осигури необходимото електричество преди началото или средата на 30-те години.

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Сред компаниите, които вече използват преоборудвани самолетни двигатели, е xAI на Илон Мъск. Според The New York Times компанията е инсталирала осем такива турбини в Мисисипи, за да подпомогне захранването на центъра си за данни Colossus 2 в Мемфис. Информацията се основава на разрешителни от властите и сателитни изображения. Турбините са доставени от ProEnergy, която преоборудва двигатели на GE, използвани в различни модели самолети Boeing.

През 2025 г. OpenAI също последва този подход. Компанията използва газови турбини в първия си център от проекта Stargate в Абилин, Тексас. Изграждането на комплекса е поверено на базираната в Денвър стартъп компания Crusoe, която през април поръча 13 преоборудвани двигателя от ProEnergy.

Crusoe обаче се отказа от друга мащабна сделка през септември. Тя предвиждаше покупката на 29 газови турбини от Boom Supersonic на стойност 1,25 млрд. долара. Компанията разработва свръхзвуков пътнически самолет, но започна да предлага и версия на неговия двигател за производство на електроенергия в центрове за данни. От Crusoe заявиха пред TechCrunch, че въпреки отказа от сделката продължават да планират използването на турбини.

Допълнителен натиск върху индустрията оказва и администрацията на Доналд Тръмп, която насърчава операторите на центрове за данни да произвеждат собствена електроенергия, вместо да разчитат изцяло на обществената мрежа.

Преоборудваните самолетни двигатели обаче имат съществени недостатъци. Според The New York Times те са по-неефективни и замърсяват повече от турбините, проектирани специално за конвенционални газови електроцентрали. За производството на същото количество електроенергия са необходими и повече на брой двигатели.

Затова експерти разглеждат решението предимно като временен изход от кризата с електрозахранването. Очаква се ефективността и екологичните последици да придобият по-голямо значение за операторите през следващите една-две години, когато бързото осигуряване на мощности може да отстъпи място на други съображения.

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