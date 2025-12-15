"Малки стелажи със сървъри" ще работят в орбита и постепенно ще се мащабират

Идеята центровете за данни да се разположат извън Земята доскоро звучеше като чиста научна фантастика, но Google вече прави конкретни стъпки в тази посока. Компанията официално представи Project Suncatcher (Проект Слънцехващач) - амбициозен изследователски проект, който цели да провери дали изчислителната инфраструктура за изкуствен интелект може да работи надеждно в орбита.

Планът на технологичния гигант включва изстрелването на два прототипни сателита в ниска околоземна орбита на около 640 километра височина още в началото на 2027 г. Те ще бъдат захранвани изцяло от слънчева енергия, ще използват специализираните TPU чипове на Google и ще обменят данни помежду си чрез лазерни връзки.

TPU процесорите вече стоят в основата на най-новите AI модели на компанията, включително Gemini 3. Сега обаче Google иска да разбере дали същият хардуер може да издържи на радиацията, температурните екстреми и динамичната среда в космоса, без тежка допълнителна защита.

Логиката зад подобна концепция е проста: космосът предлага почти неограничена слънчева енергия и естествени условия, които потенциално намаляват екологичния отпечатък на масивните центрове за данни на Земята. Сателитите по Project Suncatcher ще бъдат в т.нар. слънцесинхронни орбити, което означава почти постоянен достъп до слънчева светлина, без облаци, нощ или атмосферни загуби.

Главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай вече заяви, че компанията вижда бъдеще, в което "малки стелажи със сървъри" ще работят в орбита и постепенно ще се мащабират. По думите му, в рамките на десетилетие подобен подход може да се възприема като нещо напълно нормално.

Интересът към космическите дата центрове не е изолиран. Илон Мъск вече намекна, че SpaceX планира подобни решения чрез бъдещи поколения Starlink, а няколко по-малки компании, включително американският стартъп Starcloud, разработват сателити с GPU ускорители за AI изчисления.

Въпреки оптимизма, предизвикателствата са сериозни. Макар лабораторните тестове да показват, че TPU чиповете издържат почти три пъти по-високи радиационни дози от очакваните в орбита, дългосрочната им надеждност остава под въпрос - особено при слънчеви бури и постоянни температурни колебания.

Охлаждането е друг ключов проблем. В космоса липсват въздух и вода, а топлината трябва да се отвежда чрез радиатори, които често се превръщат в най-тежките и обемни елементи на един космически апарат. Проучвания на НАСА показват, че при мощни системи радиаторите могат да съставляват над 40% от масата на енергийната система.

Комуникацията също е критична. За да наподобят наземните дата центрове, орбиталните сървъри трябва да осигурят висока пропускателна способност и минимално закъснение. Лазерните връзки между сателитите са обещаващи, но изискват изключително прецизно насочване и стабилност при движение с хиляди километри в час.

Остава и въпросът за цената. Според прогнозите на Google, до средата на 30-те години на XXI век разходите за изстрелване може да паднат под 200 долара на килограм - многократно по-ниско от днешните нива. Само при такива условия космическите дата центрове биха могли да се конкурират икономически със земните си аналози. Но по-кратък живот на сателитите или нужда от честа подмяна могат бързо да обърнат сметките.

В този контекст мисията на Google, планирана за 2027 г., изглежда напълно реалистична като тест. Тя може да покаже дали хардуерът издържа, дали слънчевото захранване е стабилно и дали лазерните връзки работят при реални условия.

Дори при пълен успех обаче това ще бъде само първата крачка. Масовото изграждане на дата центрове в орбита би изисквало решаването на всички технически и икономически проблеми - процес, който вероятно ще отнеме десетилетия.

Засега Project Suncatcher остава изключително амбициозен експеримент, който при успех може да промени бъдещето на AI инфраструктурата, но все още е далеч от практическа реалност.

