До 2033 г. новите центрове за данни може да консумират годишно ток, колкото Индия

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Центровете за данни ще увеличат четирикратно потреблението си на електроенергия до 2035 г. и ще използват около една пета от цялото производство на ток в САЩ. Това сочи нов анализ на BloombergNEF, според който основният двигател на ръста ще бъде развитието на изкуствения интелект.

Докладът прогнозира, че капацитетът на центровете за данни ще достигне близо 200 гигавата през следващото десетилетие. Почти половината от него ще бъде предназначен за обучението и работата на AI модели, като по-голямата част от тези мощности ще останат концентрирани в САЩ.

Според анализа до 2033 г. страната ще разполага с 64% от всички AI чипове в света, измерени по тяхното електрическо потребление.

Авторите отбелязват, че дори тези оценки може да се окажат предпазливи. Новата прогноза за търсенето на електроенергия през 2035 г. е с 83% по-висока от тази, публикувана от BloombergNEF през декември. Други организации също ревизират очакванията си нагоре. Институтът EPRI е увеличил повече от два пъти прогнозата си от 2024 г., а S&P е повишила своята оценка с над една трета между октомври и април. Причината е ускореното строителство на нови центрове за данни в САЩ.

Според доклада повечето нови съоръжения ще бъдат свързани към електропреносни мрежи, които вече работят под сериозно натоварване.

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Очаква се операторът PJM Interconnection, който обслужва район от Вирджиния до Илинойс, да насочва 34% от електроенергията си към центрове за данни. В същото време ERCOT, който управлява по-голямата част от електропреносната система на Тексас, ще трябва да отделя 22% от производствения си капацитет за подобни обекти.

PJM вече изпитва сериозни затруднения със заявките за присъединяване както на нови електроцентрали, така и на големи потребители. Операторът дори спря приемането на нови заявления за четири години. Въпреки че процедурата беше възобновена през април, натискът върху мрежата остава сериозен. Енергийната компания American Electric Power дори предупреди, че може да се оттегли от системата заради задълбочаващия се дисбаланс между търсенето и предлагането.

През последната година този дисбаланс е довел до поскъпване на електроенергията със 76%. Въпреки това интересът на операторите на центрове за данни към региона не намалява. При последния търг за капацитет те са представлявали 38% от всички нови заявки за присъединяване.

Докладът посочва, че въпреки доминиращата позиция на САЩ развитието на центровете за данни ще се ускори и в останалата част на света. Ако внедряването на изкуствения интелект продължи с настоящите темпове, до 2033 г. новите центрове за данни ще създадат допълнително годишно търсене от 1935 тераватчаса електроенергия. Това количество е почти равно на цялото годишно потребление на Индия.

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