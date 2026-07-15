Най-големите консуматори на електричество в страната са свързани с Microsoft, AWS, Google и Meta

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Центровете за данни в Ирландия са консумирали 23% от общото потребление на електроенергия в страната през 2025 г. Това показват нови данни на Централната статистическа служба на Ирландия. Сървърните ферми вече използват почти толкова електроенергия, колкото всички домакинства извън най-големите градове и селските райони взети заедно.

Според статистиката потреблението на центровете за данни е достигнало 7 663 гигаватчаса през 2025 г. Година по-рано то е било 6 973 гигаватчаса. Това представлява увеличение от 10% само за една година. За сравнение, потреблението на останалата част от страната е нараснало с едва 2% за същия период.

Разликата спрямо предходното десетилетие е още по-голяма. През 2015 г. центровете за данни са отговаряли за около 5% от електроенергийното потребление на Ирландия. За десет години този дял се е увеличил с 360%.

Данните показват и рязък ръст на тримесечна база. През четвъртото тримесечие на 2025 г. центровете за данни са използвали 1 991 гигаватчаса електроенергия. Това е с 584% повече спрямо първото тримесечие на 2015 г., когато потреблението е било 291 гигаватчаса.

"Новите тримесечни данни за периода от 2015 до 2025 г. показват значително увеличение на измереното потребление на електроенергия от центровете за данни. За този период то нарасна от 291 гигаватчаса през първото тримесечие на 2015 г. до 1 991 гигаватчаса през четвъртото тримесечие на 2025 г., което представлява ръст от 584%", заяви доктор Гжегож Глачински, статистик от отдела за климат и енергетика на Централната статистическа служба.

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За сравнение, жилищното потребление в Ирландия, което включва градски и селски домове, е било 28% от общото потребление на електроенергия. Центровете за данни вече се доближават до този показател.

Бързото разрастване на сървърните ферми е свързано с глобалния бум на изкуствения интелект. Макар тези съоръжения да са ключова част от развитието на AI технологиите, все повече държави обсъждат тяхното влияние върху местните електрически мрежи, цените на тока и околната среда.

Ирландия, която има население от около 5 милиона души, разполага с приблизително 89 центъра за данни. Повечето от тях са концентрирани около района на Голям Дъблин. Сред най-големите оператори са Microsoft, AWS, Google и Meta, които изграждат собствени съоръжения за облачни услуги, приложения и AI инфраструктура.

Първоначалният бум на центровете за данни в страната беше свързан основно с облачни услуги и социални мрежи. Развитието на генеративния изкуствен интелект обаче доведе до нов ръст на търсенето.

Заради опасения от недостиг на електроенергия и възможни прекъсвания на тока Комисията за регулиране на комуналните услуги на Ирландия въведе през ноември 2021 г. извънредни правила. Те на практика ограничиха новите връзки на центрове за данни към електрическата мрежа.

Мярката задължи операторите да осигуряват собствено производство на електроенергия или да изграждат центрове извън районите с най-голямо натоварване около Дъблин.

Въпреки ограниченията потреблението продължи да расте. Международната агенция по енергетика прогнозира през 2024 г., че центровете за данни могат да достигнат една трета от общото електропотребление на Ирландия до 2026 г.

В края на 2025 г. страната замени стария режим с нова политика за големи енергийни потребители. Според нея новите центрове за данни с мощност над 10 мегаволтампера трябва да осигурят 100% собствено гъвкаво производство на електроенергия. Освен това най-малко 80% от годишното им потребление трябва да идва от нови възобновяеми енергийни проекти без държавни субсидии в рамките на шест години от началото на работа.

Проблемът не е ограничен само до Ирландия. Очакванията са световното потребление на електроенергия от центровете за данни да нарасне с 26% през тази година. Наред с натоварването на електрическите мрежи, критиците посочват и високото потребление на вода и шума като други проблеми.

Тези опасения доведоха до засилваща се съпротива срещу изграждането на нови центрове за данни в САЩ. Според проучвания 70% от американците не подкрепят разполагането на такива съоръжения близо до жилищни райони. Протести вече са довели до отмяната на над 75 проекта за центрове за данни в САЩ през първото тримесечие на 2026 г.

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